In engem Kleid: Vanessa Hudgens betont ihren XXL-Babybauch!

Vanessa Hudgens (35) und ihr Ehemann Cole Tucker (27) erwarten in diesem Jahr ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Wie glücklich die werdende Mama ist und dass sie ihr Glück nicht verstecken möchte, zeigt die Sängerin aktuell auf Instagram mit einem Selfie. Für das Foto hat sich die Schauspielerin mächtig in Schale geworfen und trägt ein braunes, schulterfreies Kleid mit tiefem Schlitz, der ihr nacktes Bein entblößt. Dank des eng anliegenden Stoffs kommt außerdem ihr kugelrunder Babybauch hervorragend zur Geltung, den die US-Amerikanerin mit ihrer Hand streichelt, während sie eine Schnute zieht. Ihren Beitrag versieht die Schwangere mit den Worten: "Date-Night!"

Ob Vanessa etwa mit ihrem Schatz Cole ausgeht? Dieser ist zumindest sichtlich begeistert von seiner Liebsten und merkt ein vielsagendes "Wow" an. Aber nicht nur dem zukünftigen Papa gefällt der Schnappschuss. Neben Halle Bailey (24), die einige Emojis mit Herzaugen kommentiert, freuen sich zahlreiche Fans über das Bild der High School Musical-Bekanntheit. Ein Nutzer der Social-Media-Plattform merkt beispielsweise an: "Ich bin schon ganz aufgeregt wegen dieses Babys!" Ein weiterer schwärmt außerdem: "Hör auf, du siehst unglaublich aus!"

Nachdem es bereits einige Spekulationen gegeben hatte, verkündete Vanessa vor knapp einem Monat die freudigen News über ihr baldiges Babyglück: Um die Neuigkeiten publik zu machen, wählte sie den roten Teppich der diesjährigen Oscars! Zu diesem Anlass tauchte die 35-Jährige in einem engen, bodenlangen, schwarzen Abendkleid auf und setzte ihren Babybauch gekonnt in Szene, während die "Beastly – Schau in sein wahres Gesicht"-Darstellerin im Blitzlichtgewitter der Kameras posierte.

Instagram / cotuck Vanessa Hudgens und Ehemann Cole Tucker

Getty Images Vanessa Hudgens im März 2024

