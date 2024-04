"Prominent getrennt"-Melina und Tim dateten sich viel länger

Gibt es jetzt doch ein Liebes-Comeback? 2020 hatten sich Melina Hoch und Tim Kühnel in der Reality-TV-Show Love Island kennen und lieben gelernt. Gemeinsam hatten sie in dem Dating-Format sogar den Sieg geholt. Nach einer kurzen Beziehung trennte sich das Paar aber wieder – und das, weil er sie betrogen hatte! Jetzt trifft das Ex-Paar bei Prominent getrennt erneut aufeinander und offenbart: Die offizielle Trennung 2020 war gelogen! Tim gesteht im Interview: "2020 waren wir offiziell drei bis vier Monate zusammen. Inoffiziell haben wir uns aber bis August 2023 gedatet."

Die erste Begegnung bei "Prominent getrennt" zwischen den Realitystars wirkt sehr verhalten und kühl. Nach einem kurzen Small Talk lässt sich vermuten, dass die beiden nicht wirklich gut aufeinander zu sprechen sind. "Ich weiß tatsächlich nicht, wie es gefühlsmäßig jetzt wird in der nächsten Zeit", erklärt Melina mit bedrückter Miene. Ihr Ex-Freund findet dafür klarere Worte und lässt Raum für Spekulationen. "Da ist noch so ein Prozent Hoffnung, weil wir halt schon eine krasse Verbindung hatten", verrät er im Interview und könnte damit andeuten, dass die Liebe zwischen dem einstigen Traumpaar noch nicht ganz erloschen ist.

Erst Ende August letzten Jahres bestätigte Melina eigentlich, dass es zu keinem Liebes-Comeback zwischen ihr und Tim mehr kommen wird, nachdem die Gerüchteküche immer wieder angeheizt wurde. Via Instagram teilte sie ihren Followern mit: "Ausgeschlossen. In den letzten zwei Jahren ist so viel passiert. Irgendwann reicht es halt auch einfach. Das Gute an der Öffentlichkeit: Irgendwann kommt alles raus". Könnte die gemeinsame Teilnahme an dem Reality-TV-Format daran jetzt doch etwas ändern?

Instagram / melina.hoch Tim Kühnel und Melina Hoch, Realitystars

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Influencerin

