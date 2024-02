Abrasierter Kopf: Ben Afflecks Tochter Seraphina hat Buzzcut

Da ist ordentlich was abgeschnitten! Seraphina Affleck (15) ist die Tochter zweier berühmter Schauspieler: Jennifer Garner (51) und Ben Affleck (51). Dabei halten ihre Eltern den Sprössling weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus und nur selten tauchen Schnappschüsse des Teenagers auf. So wie jetzt – und das mit einer kleinen Überraschung, denn die Jugendliche sieht ziemlich verändert aus: Seraphinas lässige Bob-Frisur ist einem Kurzhaarschnitt gewichen!

Das ist auf mehreren Fotos, die Page Six vorliegen, zu sehen: So trägt die 15-Jährige einen großen weißen Pulli und weite Jeanshosen, aber vor allem ihre kurz geschorenen Haare fallen auf! Zuletzt trug sie nämlich einen fast schulterlangen Bob – der nun jedoch Geschichte ist!

Das Seraphina bei ihrem Kleidungsstil cool und lässig, zeigte sie beispielsweise bei einem Familienausflug mit ihrer Stiefmutter Jennifer Lopez (54) in New York. Damals trug die Schauspielerin ein adrettes Kleid mit Blumenapplikationen – der Teenager hingegen entschied sich für einen legeren Look und strahlte in einem lockeren, weiten Hemd und einer grünen Hose.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck im Februar 2013

MEGA / Jose Perez Seraphina Rose Affleck in New York, August 2022

Thecelebrityfinder/MEGA Jennifer Lopez und Ben Afflecks Tochter Seraphina

