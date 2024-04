Wutanfall aus Herzschmerz? Morgan Wallens Ex glaubt es nicht

Vergangenen Montag wurde Morgan Wallen in Nashville verhaftet, weil er in einem Wutausbruch einen Stuhl von einem Dach auf die Straße geworfen hatte. Die Anklage lautet rücksichtslose Gefährdung von Beamten, Gefährdung der Öffentlichkeit und ungebührliches Verhalten. Nur kurze Zeit danach behauptete ein Insider, der Countrysänger habe die Nerven verloren, weil er kurz zuvor erfahren hatte, dass seine verflossene Liebe Katie Smith wieder geheiratet hatte. Gegenüber Daily Beast bezieht Katie jetzt selbst Stellung zu der Vermutung: "Auch wenn es wegen des Zeitablaufs den Anschein hat, dass es einen Zusammenhang gibt, habe ich keinen Grund zu glauben, dass der Vorfall irgendetwas mit der kürzlichen Heiratsankündigung zu tun hat." Sie wünscht ihrem Ex nur das Beste und hofft, dass es sich um einen Ausrutscher handelt.

Derweil betont auch eine Quelle gegenüber Page Six, dass Morgans Ausraster "nichts mit der Ehe von [Katie] zu tun habe". Der Musiker selbst hat sich nach dem Vorfall und den daraus resultierenden Spekulationen noch nicht geäußert. Seine Anwälte haben jedoch betont, dass er in jeder Hinsicht "mit den Behörden kooperieren werde". Dennoch muss sich der 30-Jährige jetzt vor Gericht verantworten. Die Verhandlung ist für den 3. Mai angesetzt. Morgan wurde nach der Verhaftung gegen eine Kaution von 14.100 Euro freigelassen.

Morgan und Katie waren zwischen 2016 und 2020 ein Paar. Nur wenige Monate, nachdem sie angefangen hatten, sich zu daten, ging der US-Amerikaner vor ihr auf die Knie. 2020 erblickte sogar noch ihr gemeinsamer Sohn Indigo das Licht der Welt. Doch kurz danach zerbrach die Beziehung. Katie ist mittlerweile mit dem US-Influencer Luke Scomavacco glücklich, den sie bereits geheiratet hat, wie sie stolz auf Instagram verkündete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Morgan Wallen im September 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / morganwallen Morgan Wallen mit seinem Sohn Indigo

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Morgan sich zu dem Vorfall meldet? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, er will das sicher erklären! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de