Noah muss gehen: "Kampf der Realitystars"-Fans zwiegespalten

Noah Bibble musste bei Kampf der Realitystars als erster Kandidat seine Koffer packen. Die Neuankömmlinge Calvin Kleinen (32) und Cecilia Asoro haben den TikToker in der "Stunde der Wahrheit" aus dem Rennen gekickt. Die Fans finden seinen Rauswurf aber teilweise nicht gerechtfertigt. In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 11. April 2024, 13:30 Uhr] gaben 55,1 Prozent der Teilnehmer an, dass sie die Entscheidung unfair finden. 44,9 Prozent stimmten hingegen für: "Ich kann es verstehen – andere waren einfach spannender."

Auf X spiegelt sich ein ähnliches Meinungsbild wider. "Warum Noah? Der ist doch eigentlich gar nicht negativ aufgefallen? Da fallen mir spontan andere ein, die ich als stärkere Kandidaten eher rausschmeißen würde", ärgert sich ein Zuschauer. Ein anderer schreibt wiederum: "Das TikTok-Alpaka geht wie erwartet. Die Reality-Bubble hält halt zusammen und schmeißt Newbies als Erstes raus." Für einige war der Social-Media-Star bis dato auch gar kein Begriff.

Deutlich schwerer als manchen Zuschauern fiel der Abschied Noahs Konkurrenten. Einigen kamen sogar die Tränen – Valencia Stöhr (33) und Tanja Tischewitsch (34) fiel das Ganze offenbar besonders schwer. Noah hatte mit seinem frühen Show-Aus zwar auch nicht gerechnet, aber bedankte sich in der Folge dennoch total liebevoll bei seinen Konkurrenten: "Das war mein erstes Format und ich hätte mir, glaube ich, kein schöneres aussuchen können für mein allererstes Mal. Ich habe euch alle ganz lieb gewonnen und finde euch alle echt cool."

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2024

RTLZWEI Noah Bibble und Cathy Hummels bei der "Stunde der Wahrheit"

