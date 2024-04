Dieser "Kampf der Realitystars"-Kandidat fliegt als Erstes!

Der erste Kandidat muss schon wieder ausziehen! Kampf der Realitystars hat gerade erst angefangen, doch nicht alle schaffen es in die nächste Runde. Der Landwirtschafts-Influencer Keno Veith konnte sich bereits die "goldene Extrawurst" sichern und ist damit automatisch weiter. Ben Tewaag (47) und Kevin Schäfer überzeugten hingegen im Safety-Spiel und waren somit ebenfalls vor einem Rauswurf sicher. In der Stunde der Wahrheit mussten die Neuankömmlinge Cecilia Asoro und Calvin Kleinen (32) dann einen der restlichen Teilnehmer aus der Sendung kicken – und wählten Noah Bibble. "Es ist eine Unterhaltungsshow. [...] Es tut auch weh, wenn wir jemanden jetzt rausschmeißen", erklärte die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin.

Noah schien das Ganze ziemlich mitzunehmen – ihm kamen sogar die Tränen: "Was soll ich sagen? Das ist scheiße, Leute." Doch auch die anderen Kandidaten bekamen feuchte Augen, bevor sie sich liebevoll von dem TikToker verabschiedeten. "Nimm das nicht persönlich. Wir mussten jemanden wählen", betonte Calvin schließlich noch mal, ehe auch er seinen Konkurrenten in den Arm nahm. Auch wenn Noah nicht mit seinem frühen Aus gerechnet hatte, bedankte er sich bei allen: "Das war mein erstes Format und ich hätte mir, glaube ich, kein schöneres aussuchen können für mein allererstes Mal. Ich habe euch alle ganz lieb gewonnen und finde euch alle echt cool."

Noah flog aber nicht nur aus, sondern auch in die Sendung. Bei seiner Ankunft stolperte er beim Verlassen des Bootes auf den wackeligen Steg, sodass er schließlich auf dem Boden lag. Seine Konkurrenten eilten ihm zur Hilfe, auch wenn nicht alle ihm die Aktion abgekauft haben. "Er ist erst mal hingefallen. So ganz Hollywood-mäßig hat er sich fallen lassen – natürlich ein bisschen Sendezeit generieren, ist ja klar am Anfang", vermutete Kevin.

RTLZWEI Noah Bibble bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Keno Veith bei "Kampf der Realitystars" 2024

