Tattoo für Sofias Baby? Nicole Richie will beste Tante sein

Im Januar dieses Jahres verkündete Sofia Richie (25) süße Neuigkeiten: Das Model und sein Ehemann Elliot Grainge werden zum ersten Mal Eltern! Auch das Babygeschlecht ist bereits bekannt. In den sozialen Medien gab die Tochter von Lionel Richie (74) preis, dass das Paar sich auf eine kleine Tochter freut. Und nicht nur das Ehepaar erwartet die Geburt mit Freude. Auch Sofias Schwester Nicole Richie (42) kann es kaum erwarten! Im Interview mit Extra macht die Schauspielerin deutlich: "Oh, mein Gott. [Ich bin] so aufgeregt." Dass ihre kleine Schwester bald Mutter wird, will die "The Simple Life"-Bekanntheit wohl gebührend feiern. "Ich sollte mir ein Tattoo stechen lassen und schreiben: 'Ich bin die beste Tante'", scherzt sie.

Doch nicht nur Nicole freut sich auf das neue Familienmitglied. Auch ihr Papa Lionel soll der Geburt freudig entgegenfiebern. Ein Insider plauderte gegenüber Us Weekly aus: "Er war begeistert, als Sofia ihm und der Familie mitteilte, dass sie ihr erstes Kind erwarten." Bei dieser Nachricht soll er sogar in Tränen ausgebrochen sein. "Sofia ist Lionels jüngste Tochter. Deshalb war es ein bittersüßer Moment für ihn, weil er realisierte, dass sein kleines Mädchen erwachsen ist und Mutter wird", erklärte der Informant. Trotz all der Freude hat der Saxofonist offenbar eine Bedingung. "Ich will nicht 'Opa' genannt werden. Ich bin 'Pop-Pop'", machte er in einem weiteren Interview deutlich.

Sofias Familie scheint komplett hinter ihr zu stehen. Doch auch ihr Ehemann Elliot soll ihr eine große Unterstützung sein. "Er ist sehr engagiert und sorgt immer dafür, dass sie alles hat, was sie braucht, geht mit ihr zu Terminen und liebt es, sie herumzufahren", verriet eine interne Quelle gegenüber Us Weekly. Gemeinsam haben sie in diesem Monat sogar noch eine Babymoon-Reise geplant!

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiarichie Lionel Richie und seine Tochter Sofia, 2021

Anzeige Anzeige

TikTok / sofiarichiegrainge Elliot Grainge und Sofia Richie beim Babybauchshooting

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Nicoles Idee, sich ein Tattoo für Sofias Baby stechen zu lassen? Ich finde es süß! Tante zu werden ist wirklich etwas Besonders. Das finde ich irgendwie übertrieben.... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de