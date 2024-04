Fans enttäuscht: Kein "Let's Dance"-Star muss heute gehen!

Heute muss keiner der Let's Dance-Kandidaten zittern! Da in der heutigen Ausgabe der beliebten Tanzshow Partnertausch angesagt ist, fliegt am Ende keiner der Stars raus. Die Promis dürfte das freuen, zahlreiche Fans sind davon aber ziemlich enttäuscht. "Warum fliegt heute keiner? Das ist doch langweilig. Was soll das?" und "Partnertausch ist unnötig. Keiner fliegt, ist unnötig", machen nur zwei User auf X ihren Frust breit. Ein weiterer meint: "Dumme Frage: Wofür ist ein Jury-Punkt gut, wenn keiner rausfliegt?"

Diese Sonderregelung gab es schon vergangenes Jahr in der Partnertausch-Folge von "Let's Dance". Dort hätten eigentlich Ali Güngörmüs (47) und Christina Luft (34) gehen müssen, da sie die wenigsten Punkte von der Jury und vom Publikum erhielten. Sie bekamen jedoch die Chance, sich in der darauffolgenden Show noch einmal zu beweisen – ohne Erfolg. Mit ihnen mussten Mariia Maksina (26) und Mimi Kraus (40) das Parkett räumen. Ob kommende Woche somit auch zwei Paare gehen müssen, ist nicht bekannt.

Die Promiflash-Leser sind sich ziemlich einig, welches Duo sie heute rausgewählt hätten: Ann-Kathrin Bendixen und Vadim Garbuzov (36)! In einer Umfrage mit 1.294 Teilnehmern [Stand: 12. April, 18:01 Uhr] stimmten ganze 650 Personen (50,2 Prozent) dafür, dass die Influencerin und ihr Tanzpartner gehen sollen. Dahinter lag Biyon Kattilathu (39) mit 328 Votes, was 25,3 Prozent der Stimmen entspricht. Gabriel Kelly (22) wollen die Zuschauer wohl noch lange sehen: Er bekam am nur 14 Votes (1,1 Prozent).

RTL Christina Luft und Ali Güngörmüs bei "Let's Dance"

Getty Images Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

