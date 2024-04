Dieser Promi war heute das Mysterium bei "The Masked Singer"

Eine neue Folge The Masked Singer bedeutet auch ein neues Mysterium! In der aktuellen Staffel der beliebten Samstagabendshow gibt es Veränderungen: Seit vergangener Woche begeistert in jeder Episode jeweils eine neue Maske namens Mysterium die Zuschauer. Der Promi, der sich unter der Kostümierung versteckt, wird direkt nach der Performance demaskiert und verabschiedet sich. Heute war es wieder so weit – und diesmal war es kein Geringerer als Giovanni Zarrella (46), der einen beeindruckenden Auftritt hinlegte! Denn das gesamte Studio war begeistert und brach in tosenden Applaus aus.

Für das Rateteam war die Demaskierung überraschend. Denn Linda Zervakis, die heute als Unterstützung da war, tippte auf ein Mitglied der Kelly Family. Auch Palina (38) hatte jemand anderen im Verdacht und setzte auf ein Mitglied der Elevator Boys. "Das Mysterium kann auf jeden Fall singen. Das war sehr, sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass es eine jüngere Person ist", erklärte die Moderatorin und sollte zumindest mit dieser Vermutung richtig liegen.

In der Auftaktfolge der Jubiläumsstaffel befand sich die Opernlegende Rolando Villazón (52) unter dem mysteriösen Kostüm. Das mexikanische Stimmwunder gab das Lied "Somebody To Love" von Queen zum Besten. Das Rateteam um Palina, Max Giesinger (35) und Rick Kavanian (53) vermutete zwar einen professionellen Sänger unter dem aufwendigen Aufzug, kamen aber wie bei Giovanni nicht auf die korrekte Antwort.

Giovanni Zarrella, Musiker

Rolando Villazón, 2020

