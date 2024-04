Neu bei Marvel: Bringt Harrison Ford die Avengers zurück?

Die ursprüngliche Zusammensetzung der Superheldengruppe Avengers zerfiel nach dem letzten Film "Avengers: Endgame" – nicht zuletzt durch den Tod von Tony Stark (Robert Downey jr., 59) alias Iron Man und dem Renteneinstieg von Captain America Steve Rogers (Chris Evans, 42). Jetzt könnten die Avengers ein Comeback feiern und das dank Hollywoodstar und Marvel-Neuzugang Harrison Ford (81). Wie The Wrap berichtet, präsentierte Marvel-Produzent Kevin Feige (50) auf der CinemaCon einen Ausschnitt aus "Captain America: Brave New World". Darin trifft Harrisons Figur Thunderbolt Ross nach seiner Präsidentschaftswahl im Weißen Haus auf Sam Wilson (Anthony Mackie, 45) aka The Falcon. "Ich möchte, dass Captain America dabei hilft, die Avengers wieder aufzubauen", sagt dieser zu Thunderbolt und ergänzt: "Der innere Kreis hat sich zusammengefunden!"

Bedeutet das auch eine Rückkehr von Steve Rogers? Den meisten könnte das eher unwahrscheinlich vorkommen. Zur Erinnerung: Am Ende von "Endgame" entschloss sich Steve, in der Zeit zurückzureisen und endlich seinen Frieden mit seiner großen Liebe zu finden. Seine in der Gegenwart zurückgebliebenen Freunde treffen wegen der Veränderung der Umstände nur wenige Minuten nach seinem Verschwinden auf einen deutlich gealterten Steve. Dieser entscheidet sich nun für die Superheldenrente und gibt seinen Sternenbanner-Schild an den Falcon weiter.

Sollte es Sam und Thunderbolt gelingen, Steve als Captain America zurückzubringen, käme das einer kleinen Sensation gleich. Ob dann auch Darsteller Chris in das Marvel Cinematic Universe zurückkommt, scheint eher fragwürdig. 2022 hatte er eine deutliche Antwort, als The Hollywood Reporter getweetet hatte, es sei nicht klar, ob Chris wieder in diese Rolle schlüpfe: "Sam Wilson ist Captain America." Für den 42-Jährigen ist das Kapitel Marvel offenbar abgeschlossen. Vielleicht finden die Produzenten also einen ganz neuen Captain America.

Anzeige Anzeige

Chris Evans mit seinen Filmkollegen von "Captain America: Civil War"

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie fändet ihr es, wenn Chris wieder Captain America spielt? Klasse, er ist der einzig wahre! Na ja, ich würde mir eher neue Darsteller wünschen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de