Sarah Michelle Gellar feiert mit Shannen Doherty Geburtstag

Schauspielerin Shannen Doherty feierte am Freitag ihren 53. Geburtstag. Natürlich lässt es sich Sarah Michelle Gellar (46) zu diesem Anlass nicht nehmen, ihre Freundin zu feiern. Via Instagram veröffentlicht die "Buffy – Im Bann der Dämonen"-Darstellerin einen liebevollen Post. Zu einem Selfie von sich und Shannen schreibt sie: "Happy Birthday, Shannen. Um das klarzustellen, ich liebe jeden Grund, dich zu feiern!" Die 53-Jährige ist von diesem Post wohl so gerührt, dass sie ihn direkt mit drei Herz-Emojis kommentiert.

Doch neben dem rührenden Beitrag zeigte die Frau von Freddie Prinze Junior (48) ihre Liebe auch noch mal persönlich – denn die beiden Frauen verbrachten Shannens Ehrentag gemeinsam. In ihrer Story teilt Sarah zusätzlich noch ein paar Eindrücke von der kleinen Sause. Zusammen waren die zwei nämlich Paella essen. Zum Nachtisch gab es dann noch einen leckeren Kuchen, der mit Blumen verziert war.

Für Shannen dürfte dieser Tag ziemlich viel bedeutet haben – denn seit einigen Jahren kämpft die ehemalige "Charmed"-Darstellerin gegen Krebs. Nachdem sie die Krankheit 2015 bereits einmal besiegt hatte, kehrte sie vor vier Jahren wieder zurück. Mittlerweile lebt sie mit Stadium vier dieser tödlichen Erkrankung. Aufgeben will die Schauspielerin aber nicht. "Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lieben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Schaffen!", verriet sie 2023 gegenüber People.

Getty Images Sarah Michelle Gellar und Shannen Doherty, Oktober 2019

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

