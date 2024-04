Bling Bling! Kim Kardashian postet cooles Foto von North

Kim Kardashian (43) ist eine Ikone in der Modewelt. Nicht nur, dass sie ihre eigene Fashionmarke hat und seit diesem Jahr auch die Markenbotschafterin für Balenciaga ist, sondern sie war auch viele Jahre mit Kanye West (46) verheiratet. Der war bekannterweise der Kopf hinter der Sportschuhmarke Yeezy. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass auch Kims älteste Tochter North (10) schon in jungen Jahren eine Liebe für Mode entwickelt hat. Auf Instagram teilt der Keeping up with the Kardashians-Star jetzt einen Schnappschuss seiner Tochter. Auf dem Foto trägt North glitzernde Ketten und Armbänder aus Diamanten. Auch Ringe, ein Nasen- und ein Lippenpiercing, Ohrringe und sogar ein funkelnder Haarschmuck dürfen nicht fehlen. Dazu schrieb Kim: "Stylistin des Jahres!"

Wo der ganze Schmuck herkommt? Anscheinend sind die Klunker Teil eines Fotoshootings gewesen. Das verrät die Kreativdirektorin Giovanna Engelbert auf ihrem eigenen Social-Media-Account. Während des Shootings soll North Gefallen an den glitzernden Accessoires gefunden und sich selbst damit eingekleidet haben. Kims Fans sind wegen der Aktion etwas unschlüssig. Viele feiern die junge Stilikone und kommentieren Dinge wie: "Okay, Northie! Kann sie mich nächstes Jahr für Coachella einkleiden?" Allerdings gibt es auch einige negative Kommentare unter dem Post. So schreibt einer zum Beispiel: "Muss das sein? Sie ist erst zehn Jahre alt!" Wieder ein anderer meint: "Sie trägt meine gesamte Studiengebühr um den Hals. Finde das ein bisschen unpassend."

Obwohl North erst zehn Jahre alt ist, hat sie sich in der Modewelt dank ihrer Eltern schon eine richtig gute Plattform aufgebaut. Schon vor zwei Jahren durfte sie sogar mit zur Pariser Fashion Week und saß bei der Jean Paul Gaultier (71)-Show mit ihrer Mama neben Vogue-Chefin Anna Wintour (74) höchstpersönlich. Gegenüber GQ erzählte Kim bezüglich ihrer Tochter mal: "Sie hat jetzt schon wirklich den besten Stil." Außerdem lädt North regelmäßig Videos auf dem TikTok-Kanal hoch, den sie sich mit ihrer Mama teilt, und zeigt dort ihren tausenden Followern ihre coolen Outfits.

Instagram / kimkardashian North West, 2024

Getty Images Kim Kardashian, mit ihrer Tochter North West

