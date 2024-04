Darum wollte Prinz Harry König Charles' Hochzeit verhindern!

Prinz Harry (39) und sein Bruder Prinz William (41) waren von der zweiten Hochzeit ihres Vaters König Charles (75) überhaupt nicht angetan! In seinen Memoiren "Reserve" offenbarte der jüngere Bruder, dass die Geschwister so verzweifelt über die erneute Vermählung waren, dass sie ihren Vater anflehten, die Eheschließung mit Königin Camilla (76) abzusagen. In einem Interview mit Anderson Cooper (56) für CBS News erklärte Harry, warum er und sein Bruder alles dafür getan hätten, dass ihr Vater nicht erneut heiratet: "Eine Hochzeit würde eine Kontroverse auslösen. Sie würde die Presse aufhetzen. Das ganze Land, die ganze Welt würde über Mama sprechen, Mama und Camilla vergleichen, und das wollte niemand."

Im weiteren Gespräch gestand Harry, dass er und William die Hochzeit als "unnötig" angesehen haben: "Wir haben nicht verstanden, warum die Heirat notwendig ist. Wir dachten, dass es mehr schaden als nützen würde. Warum sollte man so weit gehen, wenn man es nicht unbedingt muss?" Er bezeichnete die neue Frau seines Vaters als "Bösewicht" und ging davon aus, sie würde mit der Hochzeit nur ihr eigenes Image aufbessern wollen. Der zweifache Familienvater offenbarte außerdem, dass er davon überzeugt sei, Camilla habe eine "zentrale Rolle" im Ehe-Drama von Charles und Prinzessin Diana (✝36) gespielt. "Ja, das bedeutete, dass sie eine Rolle beim Verschwinden unserer Mutter spielte", erzählte er im Interview.

Zwei Jahre nach Dianas tragischem Tod machte der Regent seine Beziehung zu Camilla öffentlich und heiratete sie am 9. April 2005. Auch Lady Di war kein großer Fan von der neuen Frau an Charles' Seite. In einem Panorama-Interview von 1995 betitelte die Mutter von Harry und William die Königin als "dritte Person in meiner Ehe".

Getty Images König Charles und Königin Camilla an ihrem Hochzeitstag im Jahr 2005

Getty Images Prinz Charles mit seinen Kindern Prinz Harry und Prinz William im Jahr 2005

