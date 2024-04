Diese Schauspieler standen zur Auswahl für Captain America!

Im Marvel-Universum ist es zweifellos eine Ehre, zu den Avengers zu gehören. Jeder kennt Iron Man, Hulk, Thor und besonders Captain America, dargestellt von Chris Evans (42). Obwohl Chris die Rolle perfekt darstellte, kämpften auch andere Schauspieler darum, den charismatischen Steve Rogers zu spielen. Unter ihnen waren bekannte Namen wie John Krasinski (44), Dane Cook (52), Scott Eastwood (38), Wyatt Russell und Gossip Girl-Star Chace Crawford (38). Vor allem Wilson Bethel (40) kam in die engere Auswahl. Wilson gestand 2018 gegenüber ComicBook, dass er zutiefst enttäuscht war, als er die Rolle nicht bekam. "Sie steckten mich in den Captain-Anzug und alles […]. Ich meine, es war wahrscheinlich eines der aufregendsten Momente meines Lebens und gleichzeitig eines der niederschmetterndsten, als es nicht klappte", erzählte er.

Auch Ryan Phillippe (49) und Twilight-Star Kellan Lutz (39) wurden in Erwägung gezogen, dem Marvel-Universum beizutreten. Kellan wurde sogar für die Rolle des "Thors" in Betracht gezogen. Beide Schauspieler scheinen jedoch nicht dem verpassten Angebot nachzutrauern. "[Chris Evans] ist Captain America. Ich freue mich für ihn. Ich bin nicht nachtragend. Ich gebe mein Bestes. Wenn ich etwas nicht bekomme, dann soll es so sein", erklärte Kellan 2014 in einem Interview mit Collider. Sebastian Stan (41) und Chris Pratt (44), die ebenfalls für die Rolle des Captain America in Betracht gezogen wurden, erhielten dennoch Rollen im Marvel-Universum. Sebastian spielte den besten Freund von Captain America, "Bucky", während Chris die Rolle des Star-Lords in Guardians Of The Galaxy übernahm.

Auch in der Liebe scheint es nach dem zweiten Anlauf gut zu laufen. Chris Pratt war von 2009 bis 2018 mit der Schauspielerin Anna Faris (47) zusammen gewesen. Sie haben einen gemeinsamen Sohn namens Jack. Im Jahr 2019 heiratete der Hollywoodstar Katherine Schwarzenegger (34), die danach mit ihrer ersten Tochter Lyla schwanger wurde. Im Jahr 2022 begrüßten sie ihre zweite Tochter Eloise. Selbst sein Schwiegervater Arnold Schwarzenegger (76) scheint viel von ihm zu halten und plauderte im Podcast New Heights with Jason and Travis Kelce, dass sie persönlich und beruflich auf einer Wellenlänge liegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Pratt bei der Premiere von "Guardians of the Galaxy Vol. 3"

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Chris Pratt für die Rolle des "Captain America" vorgesehen war? Ja, er hätte eine gute Figur abgegeben! Nein, Chris Evans ist auf jeden Fall die bessere Wahl! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de