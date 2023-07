Robert De Niros Freundin gibt TV-Debüt mit Töchterchen!

Tiffany Chen zeigt ihr Baby im TV! Im Mai hatten überraschende Neuigkeiten die Runde gemacht: Robert De Niro (79) hatte in einem Interview ausgeplaudert, dass er erneut Vater geworden ist. Mit seiner Partnerin Tiffany Chen hat er eine Tochter bekommen. Seitdem der Schauspieler von der Tai-Chi-Lehrerin auf die Filmfestspiele in Cannes begleitet wurde, ist klar, wie verliebt sie sind. Nun trat Tiffany sogar samt der kleinen Gia im Fernsehen auf.

Der Twitter-Kanal von CBS Mornings teilte den Ausschnitt, in dem zu sehen ist, wie die Moderatorin Gayle King (68) die frischgebackene Mama und ihre Kleine zu Hause besucht. Dabei durfte die TV-Bekanntheit den kleinen Wonneproppen auch mal auf dem Arm halten. Die beiden sprachen unter anderem über die beängstigende Gesichtslähmung, die Tiffany nach der Entbindung erlitt.

Vor einigen Tagen hatte Tiffany bereits über ihren kritischen Gesundheitszustand nach der Geburt gesprochen: "Dann merkte ich, dass sich mein Gesicht komisch anfühlte. Ich wusste nicht, was das für ein Gefühl war, das ich hatte. Es fühlte sich seltsam an." Zu Beginn habe sie sich aber nichts dabei gedacht. "Ich konnte nicht essen. Und dann fing ich an, zu lallen", erinnerte sie sich.

Getty Images Robert De Niro und Tiffany Chen, Mai 2023

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Getty Images Robert De Niro und Tiffany Chen, Mai 2023

