Vier Wochen Baby Noah: Antonia Elena schwärmt von Glück

Antonia Elena könnte momentan wohl nicht glücklicher sein! Die Fitnessinfluencerin wurde vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mama. Da sie nicht mehr mit Christian Wolf zusammen ist, zieht sie den kleinen Noah Leon alleine auf. Im Netz lässt sie ihre Follower gerne an ihrem Alltag als alleinerziehende Mama teilhaben. Nun teilt Antonia ein Throwback-Video auf Instagram, in dem sie einen kleinen Meilenstein feiert. Dazu schreibt sie: "Vor vier Wochen bist du auf die Welt gekommen mein kleiner Schatz – und ich könnte einfach nicht glücklicher sein, jeden Tag mit dir so zu starten!"

Die 30-Jährige lerne ihren Sohn von Tag zu Tag besser kennen und schätze jeden einzelnen Moment mit ihm. "Ich finde aktuell gerade das Aufwachen neben Noah so wunderschön, wenn er noch so zerknautscht ist, vor sich hin schmatzt und dann langsam die Augen aufmacht, mich anschaut und (glaube ich) erkennt, dass ich seine Mama bin", schwärmt sie. Dieser Moment sei für Antonia "unbezahlbar".

Als alleinerziehende Mama komme die Blondine manchmal aber auch an ihre Grenzen. Im Netz geht sie damit ziemlich offen um. "Es ist anstrengend, ich verzweifle auch mal, ich bin müde und komme nicht zu allem, was ich mir vornehme. Ich esse unregelmäßig und zu merkwürdigen Uhrzeiten und habe nicht mehr die Freiheit wie zuvor", gab Antonia vor wenigen Wochen zu. Jedoch nehme sie das alles für ihren Sohn gerne in Kauf: "Es ist so wie es ist, mit allen Höhen und Tiefen, genau das, was ich immer wollte, was mir in meinem Leben gefehlt hat und ich möchte es nie mehr anders haben."

Antonia Elena im November 2023

Antonia Elena, Influencerin

