War das der Grund für Noahs "Kampf der Realitystars"-Aus?

In der diesjährigen Kampf der Realitystars-Staffel musste TikToker Noah Bibble als erster Kandidat das Feld räumen. In die "Stunde der Wahrheit" entschieden die Neuankömmlinge Calvin Kleinen (32) und Cecilia Asoro über sein Show-Ende. Die Begründung: Noah sei als Reality-Newcomer im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern nicht unterhaltsam genug. Im Promiflash-Interview äußert sich der einstige Kandidat der Sendung zu seinem Rauswurf und vermutet den Grund für sein Show-Aus zu kennen: "Ich glaube, dass die ganzen Realitystars ungern Platz für neue frische Gesichter machen. Das ist wahrscheinlich so ein Konkurrenzding."

"Die wissen, dass ich alles bin, was sie vor fünf Jahren auch mal waren. Aber für einige von denen macht die Reality-Uhr nun mal langsam tick­tack", erläutert Noah seine Vermutung und betont: "Da versuchen die natürlich noch auf den letzten Meter so viel Sendezeit wie möglich mitzunehmen." Zu diesem Fakt kommt erschwerend hinzu, dass die Entscheidung von den Neuankömmlingen getragen wurde, die Noah zuvor noch nicht in der Sendung miterlebt hatten. "Ich glaube, wenn die Gruppe an dem Abend entschieden hätte, hätte ich nicht als Erstes die Sala verlassen müssen", ist sich der TikToker sicher.

Die Begründung seiner Mitstreiter, die seinen Rauswurf rechtfertigen sollte, leuchtet Noah nicht wirklich ein. "Es war meine erste Show und mich rauszuwählen, weil ich noch keine Erfahrung habe, fand ich schwer nachzuvollziehen, beziehungsweise komplett sinnlos", erklärt er im Interview. Der Influencer sei enttäuscht über das frühe Show-Aus und hätte gerne mehr von sich gezeigt.

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Noah Bibble, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2024

RTLZWEI Noah Bibble und Cathy Hummels bei der "Stunde der Wahrheit"

