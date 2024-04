"Bewundere ihn sehr": Polo-Kumpel schwärmt von Prinz Harry!

Prinz Harry (39) soll in seiner Vaterrolle so richtig aufgehen – das meint zumindest sein guter Freund Nacho Figueras (47). Im People-Interview, das am Rande eines Wohltätigkeitsspiels im Grand Champions Polo Club in Wellington stattgefunden hat, schwärmt der argentinische Polospieler vom britischen Royal: "Prinz Harry geht es sehr gut, und ich bewundere, wie er sich in den letzten Jahren voll und ganz der Vaterschaft angenommen hat." Nacho, der selbst Vater von vier Kindern ist, erzählt dem Magazin außerdem, dass Harry "es liebt, Vater zu sein" und betont, wie sehr er den Briten als Papa von Archie (4) und Lilibet (2) bewundere.

Bei dem Charity-Polospiel waren Harry und seine Frau Herzogin Meghan (42) ebenfalls anwesend. Für die Schauspielerin findet Nacho während des Interviews ebenso herzliche Worte wie für ihren Mann: "In Meghan hat er [Harry] eine großartige und unterstützende Frau gefunden." Seinen guten Freund Harry in dieser Lebensphase mitzuerleben, macht den 47-Jährigen stolz. "Es erfüllt mich mit Freude zu sehen, dass Prinz Harry sich so sehr um seine Kinder kümmert und glücklich mit seiner großartigen Frau ist", betont Nacho.

Nach dem Benefiz-Polospiel hatte Harry wohl – neben den warmen Worten seines Kumpels – noch einen Grund zur Freude: Die Mannschaft des 39-Jährigen ging bei dem Turnier als Sieger hervor. Zum krönenden Abschluss wurde dem Briten die Siegertrophäe von seiner Frau Meghan mit einem dicken Schmatzer überreicht.

