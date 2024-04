Fürst Albert und Ehefrau Charlène begeistern im Partnerlook

Fürst Albert II. von Monaco (66) und seine Frau Fürstin Charlène (46) zogen bei einem Tennismatch alle Blicke auf sich! Gemeinsam wohnte das royale Ehepaar vor wenigen Tagen dem sportlichen Event bei – und begeisterte dabei mit seinem Partnerlook: Während Albert in einem Jackett, einer Anzughose und einem Hemd erschien, wählte seine Frau ein ähnliches Ensemble aus Jackett, gestreifter Bluse und weißer Hose. An Albert und Charlènes Seite waren ihr gemeinsamer Sohn Prinz Jacques (9) und Mélanie-Antoinette Costello de Massy, Alberts Nichte zweiten Grades.

Der royale Spross konnte ebenfalls mit seinem Look überzeugen: Auch Jacques strahlte in einem dunklen Jackett, das er mit einer beigefarbenen Hose und einem Hemd kombinierte – ebenso wie seine Eltern. Von der Zwillingsschwester des Neunjährigen fehlte bei dem Tennismatch jede Spur. Die Gründe für die Abwesenheit von Prinzessin Gabriella (9) sind nicht bekannt, jedoch schwärmte Albert erst kürzlich von seinem Nachwuchs. "Sie ist ein kleines Mädchen, das einen unabhängigen Charakter hat und sich ziemlich frei ausdrücken kann. Er [Jacques] ist seiner Schwester gegenüber wohlwollend, lässt sich aber nicht mehr von ihr dominieren. Er kann sie mäßigen und Nein sagen", offenbarte der 66-Jährige in einem Interview mit Paris Match.

So privat zeigen sich die monegassischen Royals nur selten. In den vergangenen Jahren mussten Albert und Charlène schwere Zeiten durchmachen: Immer wieder war die Ehe der beiden durch die gesundheitlichen Probleme der ehemaligen Schwimmerin geprägt gewesen, die wiederum Gerüchte um eine angebliche Krise angeheizt hatten. "Der Prinzessin geht es jetzt gut", stellte Albert ebenfalls gegenüber dem Medium klar und betonte dabei außerdem: "Aber sie war auch sehr betroffen und traurig über einige Dinge, die in den Medien veröffentlicht wurden." Er und Charlène hätten sich trotz der schwierigen Zeit stets "gegenseitig unterstützt". Mittlerweile ginge es der Fürstin so gut, dass sie wieder häufiger an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen könne – das bestätigt auch ihr Mann: "Es stimmt, dass sie wieder viele Aktivitäten und mehr öffentliche Verpflichtungen übernommen hat, und alle freuen sich darüber."

Seit mehr als zehn Jahren gehen Albert und Charlène nun als Paar gemeinsam durchs Leben. Mit der Geburt ihrer Zwillinge Jacques und Gabriella machten sie ihr Glück komplett. Doch vor allem im vergangenen Jahr häuften sich die Spekulationen, dass Albert und Charlènes Ehe ein jähes Ende gefunden hätte. Grund für die Spekulationen war unter anderem der kurzzeitige Umzug der 46-Jährigen in die Schweiz – jedoch musste sie wegen ihres Gesundheitszustandes dort fernab von ihrer Familie behandelt werden. In einem Interview mit dem südafrikanischen Sender News24 bezog die Fürstin kurze Zeit später Stellung und beteuerte: "Mit unserer Ehe ist alles in Ordnung!" Die ständigen Gerüchte um ihre Beziehung empfand sie als "zermürbend und anstrengend".

Anzeige Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert mit ihrem Sohn Prinz Jacques

Anzeige Anzeige

Gaëtan Luci / Michael Alesi / Axel Bastello / Eric Mathon / Frédéric Nebinger / Princier Palais Fürstin Charlène, Fürst Albert und die Zwillinge Jacques und Gabriella, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem abgestimmten Partnerlook von Albert und Charlène? Großartig! Ein echtes Fashion-Statement. Ich finde es etwas übertrieben für ein Tennis-Match. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de