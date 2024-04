"Pure Liebe": Peter Andre kuschelt auf Foto mit seinem Baby!

Peter Andre (51) kann wohl kaum glücklicher sein: Der Sänger wurde nämlich zum fünften Mal Vater. Seine Freude teilt der Brite mit einem aktuellen Schnappschuss in seiner Instagram-Story. "Pure Liebe!", kommentiert der "Mysterious Girl"-Interpret das zuckersüße Foto, auf dem er sein Neugeborenes im Arm hält und es liebevoll anschaut. Währenddessen sitzt der Ex von Katie Price (45) entspannt auf einer Couch und trägt gemütliche dunkle Kleidung, bestehend aus Jogginghose und Hoodie sowie einer schwarzen Cap.

Die wundervolle Neuigkeit über die Geburt seiner gemeinsamen Tochter mit Emily MacDonagh verkündete der Sänger vor knapp zwei Wochen auf der Social-Media-Plattform. "Nur ein paar Minuten alt... Wir fühlen uns im Moment so überwältigt. Wir sind glücklich, unser wunderschönes Mädchen in der Familie willkommen zu heißen", merkte Peter an und veröffentlichte außerdem zwei niedliche Bilder. Auf einem der beiden wurde er, wie auch jetzt, mit seinem winzigen Schatz im Arm abgelichtet.

Nicht nur der 51-Jährige ist überglücklich über den Familienzuwachs. Auch sein Sohn Junior Savva Andre (18) schwärmt von seiner putzigen Halbschwester und schrieb unter den Beitrag seines Papas auf der Onlineplattform sichtlich entzückt: "Willkommen im Leben, meine wunderschöne kleine Schwester!" Für den 18-Jährigen ist die Kleine übrigens das siebte Geschwisterchen. Trotz der gewaltigen Freude über das Mädchen gibt es jedoch immer noch ein Problem: Bisher hat Peters fünftes Kind noch keinen Namen!

Instagram / peterandre Peter Andre, Musiker

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Familie im Dezember 2022

Was sagt ihr zu dem Foto von Peter mit seinem Baby? Supersüß! Ich liebe den Schnappschuss total. Na ja. Ich finde, dass er keine Bilder seines Neugeborenen im Netz posten sollte. Ergebnis anzeigen



