Fans begeistert: Alessandra Ambrosio posiert im Hippie-Look!

Alessandra Ambrosio (43) bringt ihre Fans im Netz mächtig zum Schwärmen! Die Brasilianerin teilt einige Schnappschüsse von ihrem Besuch des Coachella-Festivals. Auf den Instagram-Bildern präsentiert das Model seinen durchtrainierten Körper in einem stylishen Hippie-Look: Durch eine tief ausgeschnittene Weste setzt sie hervorragend ihre Bauchmuskeln in Szene und rundet das Outfit mit einer Jeans mit Schmetterlingsprint, braunen Boots und einer modischen Sonnenbrille ab. Dazu kombiniert die ehemalige Germany's Next TopmodelGastjurorin passende Accessoires wie mehrere Ketten, Ringe und Armbänder.

Auf dem Event scheint Alessandra offenbar mächtig Spaß zu haben: Sie strahlt in die Kamera, gibt verschiedene Posen zum Besten und tanzt überglücklich mit ihren Freunden. "Was für ein lustiges Wochenende!", freut sich die Berühmtheit. Vor allem den Fans der Onlineplattform gefällt das: Sie feiern nicht nur ihre gute Laune und ihren Style, sondern auch den Body der 43-Jährigen. "Hippie-Schönheit!", heißt es unter anderem in den Kommentaren oder auch: "Großartiger Körper!" Außerdem schwärmt ein Bewunderer: "Diese Hose ist unglaublich! Ich will sie auch!"

Dass der ehemalige Victoria's Secret-Engel seine Fans auf der Social-Media-Plattform mit seinen Beiträgen begeistert, kommt übrigens in regelmäßigen Abständen vor. Ab und zu gewährt Alessandra sogar einige private Einblicke, wie beispielsweise an Silvester. In einem glitzernden Kleid posierte die Zweifachmama mit ihrer Tochter Anja Ambrosio Mazur (15) und ihrem Sohn Noah Ambrosio Mazur (11) und kommentierte ihren Beitrag mit den süßen Worten: "Unendliche Liebe".

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio, Model

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio mit ihren Kindern

