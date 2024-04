Henry Cavill bestätigt: Er und seine Natalie werden Eltern!

Henry Cavill (40) verkündet nach einigen Spekulationen süße News: Der Schauspieler und seine Freundin Natalie Viscuso werden erstmals Eltern! Das verrät Henry jetzt bei der Premiere seines neuen Films "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" gegenüber Access Hollywood: "Natalie und ich sind sehr, sehr aufgeregt." Mit weiteren Details hält sich der The Witcher-Star jedoch zurück: Es ist weder bekannt, ob er und seine Liebste einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, noch seit wann Natalie in freudiger Erwartung ist.

Zuvor kursierte im Netz ein sehr verdächtigtes Video: Auf TikTok wurde ein Paparazzi-Clip veröffentlicht, in dem die schöne Blondine mit einem kleinen Babybauch zu erkennen ist. Für die Fans war daher sofort klar: Natalie ist schwanger! "Herzlichen Glückwunsch zu eurem Baby! Henry Cavill wird zum ersten Mal Vater" oder "Das Baby wird das schönste Kind auf diesem Planeten!", waren nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Video.

Henry und Natalie gehen seit April 2021 gemeinsam durchs Leben. Ihre Beziehung halten der Enola Holmes-Star und die Unternehmerin aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – etwa aus Selbstschutz? Auf Instagram hatten Henry und Natalie ihre Liebe zueinander öffentlich gemacht. Doch statt sich für die beiden Turteltauben zu freuen, hagelte es unter dem Beitrag negative Kommentare. Henry ließ das jedoch nicht auf sich sitzen. "Ich kam nicht darum herum zu bemerken, dass es in letzter Zeit einige soziale Anfeindungen gegeben hat. Es wird immer häufiger in meinem Feed", erklärte der 40-Jährige in einem Statement und fügte dem hinzu: "Ich weiß, dass es Spaß machen kann, zu spekulieren [...]. Aber eure 'Leidenschaft' ist fehl am Platz und schadet den Menschen, die mir am meisten am Herzen liegen."

