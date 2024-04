Joachim Llambi will Jürgen Klopp das Tanzen beibringen!

Nach seiner Zeit beim FC Liverpool gönnt sich Jürgen Klopp (56) eine Pause. Der Fußballtrainer möchte mehr Zeit mit seiner Frau Ulla verbringen – und was diese sich wünscht, ist Tanzunterricht. Bei diesem Unterfangen könnte er jetzt sogar prominente Hilfe erhalten: Joachim Llambi (59) schlägt sich selbst als Trainer vor! "Den Tanzkurs bekommt er direkt auf Mallorca. Ein erstes kleines Angebot von mir", erklärt der Let's Dance-Juror laut Bild. Potenzial sieht er in Jürgen definitiv. "Er ist in guter Form, macht in manchen Spielen fast so viele Meter an der Seitenlinie wie seine Spieler. Feuer hat er auch, Rhythmus", analysiert Joachim. Es fehlt wohl lediglich der richtige Lehrer.

Seinen Masterplan für Jürgen hat er längst aufgestellt: "Ich schlage vor, wir fangen mit einem Discofox an. Das ist die Allzweckwaffe für jedes Parkett. Damit kommt er schon mal durch fast alle Songs." Auch zur kommenden "Let's Dance"-Tour im November könne der einstige Trainer von Borussia Dortmund antreten. Langweilig werden wird es den beiden wohl nicht – doch auch der Spaß darf natürlich nicht zu kurz kommen. "Zur Abwechslung hängen wir eine Runde Golf in Son Vida dran", meint der ehemalige Börsenmakler.

Die Saison wird Jürgen jedoch noch als Cheftrainer von Liverpool beenden. Dass der Stuttgarter sich überhaupt eine Auszeit nimmt, überraschte viele Fußballfans. "Mir geht die Energie aus. Ich glaube, ich weiß schon länger, dass ich das irgendwann verkünden muss. Ich weiß, dass ich den Job nicht immer und immer wieder machen kann", begründete er seine Entscheidung auf X.

RTL / Stefan Gregorowius Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Jürgen Klopp, Fußballtrainer

