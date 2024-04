"Nicht wichtig": Courtney Love zieht über Taylor Swift her

Courtney Love (59) rechnet mit den weiblichen Stars der Musikindustrie ab. In einem Interview mit The Standard nimmt die Sängerin kein Blatt vor den Mund und lästert über Taylor Swift (34) und Co. Ironischerweise ist der Anlass des Gesprächs ihre neue Serie "Courtney Love's Women", die sich mit der Rolle von Frauen in der Musik beschäftigt. Doch daran scheint sie nicht wirklich interessiert zu sein. Stattdessen urteilt Courtney streng: "Taylor ist nicht wichtig." Sie erklärt weiter: "Sie ist zwar wahrscheinlich die Madonna (65) von heute, aber als Künstlerin ist sie nicht interessant."

Nicht nur Taylor bekommt ihr Fett weg, auch Beyoncés (42) Leistung lässt in den Augen der einstigen Hole-Frontfrau zu wünschen übrig. "Ich meine, ich mag die Idee, dass Beyoncé ein Country-Album macht, weil es darum geht, dass schwarze Frauen in Bereiche vordringen, in denen früher nur weiße Frauen Zutritt hatten. Als Konzept liebe ich es, aber ich mag ihre Musik einfach nicht", plaudert sie aus. Und auch vor Lana Del Rey (38) macht Courtney keinen Halt – die "Video Games"-Interpretin solle sich "wirklich sieben Jahre eine Auszeit nehmen", bevor sie wieder Musik veröffentliche.

Am zweiten Wochenende des berühmten Coachella-Festivals könnte sich ein Auftritt ereignen, der Courtney vollständig gegen den Strich geht – werden sich Taylor und Lana die Bühne teilen? Fans spekulieren, ob die "Karma"-Interpretin die Show ihrer Freundin nutzen wird, um den Fans eine erste Hörprobe ihres neuen Albums zu geben. "The Tortured Poets Department" soll am 19. April veröffentlicht werden.

Getty Images Courtney Love bei einem Event, 1999

ActionPress/BFA Lana Del Rey & Taylor Swift, Grammy Awards 2024

Was denkt ihr über Courtneys Aussagen?



