"Mehr als ein Haustier": Paris Hiltons Chihuahua ist tot

Paris Hilton (42) verkündet eine traurige Nachricht. Die Hotelerbin ist eine echte Hundefanatikerin. Zahlreiche Chihuahuas zählt sie zu ihrer Familie. Die vierbeinigen Racker dürfen die Kult-Blondine überallhin begleiten und haben sogar ihren eigenen Platz in ihrem Privatjet. Ende des vergangenen Jahres verschwand einer ihrer Schätze. Bis heute ist die Fellnase nicht wieder aufgetaucht. Nun muss Paris den nächsten Schicksalsschlag einstecken.

Auf Instagram offenbart die 41-Jährige, dass einer ihrer ältesten pelzigen Begleiter jetzt das Zeitliche gesegnet hat. Mit einer Reihe an süßen Bildern gedenkt die Beauty ihrer Hündin. "Heute bricht mein Herz, weil ich mich von meiner kostbaren Chihuahua-Hündin Harajuku Bitch verabschiede. Unglaubliche 23 Jahre lang füllte sie mein Leben mit so viel Liebe, Loyalität und unvergesslichen Momenten. [...]", beginnt Paris. "Sie war mehr als nur ein Haustier; sie war eine Familie für mich, eine treue Freundin, die immer an meiner Seite war, wenn das Leben mich in die Irre führte", ergänzt sie.

Paris versuchte bisher schon alles, um ihre entlaufene Hündin Diamond Baby zu finden: "Wir haben einen Tierdetektiv, einen Hundeflüsterer und einen Tierpsychologen engagiert und suchen jetzt nach Drohnen, die Hunde finden. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um sie zurückzubekommen." Außerdem schrieb sie eine Belohnung von 9.000 Euro aus.

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hiltons Chihuahua Harajuku Bitch

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Hund Diamond Baby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de