Spanischer Zivilorden: König Felipe ehrt Prinzessin Amalia!

König Felipe von Spanien (56) soll der niederländischen Prinzessin Catharina-Amalia (20) bald eine ganz besondere Auszeichnung verleihen – und zwar den Orden Isabellas der Katholischen. Dieser spanische Zivilorden wird aufgrund ehrenhafter Verdienste für Spanien, der Zusammenarbeit mit anderen Nationen oder der Förderung internationaler Beziehungen vergeben. Laut Hello! geht aus einem Staatsbericht hervor, dass Felipe der Prinzessin mit dieser Ehre seine Wertschätzung erweisen möchte.

Die Erteilung des Ordens soll laut dem Boulevardmagazin im Rahmen eines zweitägigen Besuchs des spanischen Staatsoberhauptes und seiner Ehefrau Königin Letizia (51) stattfinden. Am Mittwoch werden diese nämlich in den Niederlanden eintreffen. Auch Amalias Eltern König Willem-Alexander (56) und Königin Máxima (52) werden an der ehrenvollen Verleihung teilnehmen. Außerdem wird die 20-Jährige im weiteren Verlauf des Tages ihr Debüt beim Staatsbankett im Königlichen Palast in Amsterdam geben.

Erst vor wenigen Monaten soll die niederländische Prinzessin übrigens wieder nach Amsterdam gezogen sein. Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber Het Parool. "Ich freue mich sehr für sie, dass sie wieder hier leben kann", merkte die Quelle an. Ihre Behausung soll übrigens streng bewacht werden. Ob dies mit dem Mafia-Drama zusammenhängt, das für einige Schlagzeilen gesorgt hatte, wurde nicht offiziell bestätigt.

Getty Images Königin Máxima, Prinzessin Catharina-Amalia und König Willem-Alexander, Januar 2023

Getty Images Prinzessin Amalia, Mai 2021

