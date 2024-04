Meilenstein: Prinzessin Amalia bei ihrem ersten Staatsbesuch

Das niederländische Königspaar König Willem-Alexander (56) und Königin Màxima (52) werden Mitte April Besuch aus Spanien empfangen: König Felipe (56) und seine Frau Letizia (51) werden zum Staatsbesuch erwartet. Mit dabei ist dann auch ganz offiziell die Kronprinzessin Catharina-Amalia (20). Das bestätigt der niederländische Palast, wie Hello! berichtet. Ein besonderer Moment für Amalia, denn es ist ihr erster offizieller Staatsbesuch. Wie es seitens des Königshauses heißt, soll sie an einem Staatsbankett teilnehmen, zusammen mit ihren Eltern, ihrer Großmutter Prinzessin Beatrix (86) und deren Schwester Prinzessin Margriet. Ihren allerersten Auftritt mit Schärpe und Krone hatte Amalia erst 2022, anlässlich des 18. Geburtstages der norwegischen Prinzessin Ingrid Alexandra (20).

Für Amalia dürfte das freudige Event eine willkommene Abwechslung sein – denn die vergangenen Monate waren hart. Eigentlich studiert sie nämlich in an der Universität von Amsterdam, wo sie in einer WG lebte. Doch 2022 bedrohte eine Mafiabande das Leben der 20-Jährigen. Deshalb brauchte sie Personenschutz und konnte zeitweise nicht zurück an die Uni. Auch das Leben unter den anderen Studenten war nicht mehr möglich: Amalia musste zurück in den Palast ziehen. Erst im Februar dieses Jahres konnte sie einen neuen Anlauf wagen und zurück nach Amsterdam. Dennoch sichern zahlreiche Kameras das Haus, in dem sie lebt, und auch Leibwächter sorgen für den Schutz der Prinzessin.

Die Drohungen der Mafia versetzten nicht nur Amalia, sondern auch ihre ganze Familie in Angst. Mitte 2023 offenbarte ihr Vater Willem-Alexander, dass er sich große Sorgen um seine Tochter machte. "Es trifft uns hart, wenn man sieht, dass die eigenen Kinder einfach nichts mehr machen können. Die Ungewissheit, die fehlende Freiheit, das ist nicht die Art und Weise, wie man seine Kinder erziehen möchte und was man ihnen mitgeben möchte", meinte der Monarch in seinem Podcast "Mit den Augen des Königs". Amalia habe gar "keine Lebensfreude" mehr gehabt.

Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra an ihrem 18. Geburtstag mit den europäischen Royal-Kids

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinzessin Ariane, König Willem-Alexander, Königin Máxima und Prinzessin Catharina-Amalia

