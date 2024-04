Vor 50. Geburtstag: Victoria Beckham teilt rührende Zeilen

Kurz vor ihrem 50. Geburtstag wird Victoria Beckham (49) noch mal richtig sentimental. Auf Instagram postet der Spice Girls-Star ein Foto von sich und verfasst darunter herzerwärmende Zeilen, in denen er mit Stolz auf seine Familie und seinen Erfolg der vergangenen Jahrzehnte zurückblickt. "Während ich mich darauf vorbereite, in meinen 50. Geburtstag hineinzumarschieren (mit High Heels, versteht sich), fühle ich mich unglaublich gesegnet, diesen Meilenstein erreicht zu haben", eröffnet die 49-Jährige den offenen Brief im Netz. "Ich glaube, dass man vieles sein kann: ein Popstar, eine Mutter, eine Ehefrau, eine Designerin. Meine Leidenschaft war schon immer, große Träume zu haben und dann noch größere zu träumen!", berichtet sie voller Stolz in Hinblick auf ihr bisheriges Leben.

Doch nicht nur sich selbst betrachtet Victoria mit wohlwollendem Blick: Für ihren Ehemann David Beckham (48) und ihre gemeinsamen vier Kinder findet sie ebenso berührende Worte. "David, ich bin für immer dankbar für deine bedingungslose Liebe und Unterstützung und für unsere wunderbaren Kinder", schwärmt sie von dem Fußballstar. Auch für ihre Kinder findet sie lobende Worte: "Ich bin so stolz darauf, zu welch liebevollen, hart arbeitenden und talentierten Individuen ihr alle heranwachst."

Und wie wird Victoria dieses besondere Ereignis zelebrieren? Wie die Kolumnistin Katie Hind gegenüber Daily Mail verriet, wolle die 49-Jährige es eher ruhig angehen lassen. "Es wird ein kleines, intimes Familientreffen sein und es ist buchstäblich das beste Geschenk, das sie bekommen kann", meint die Journalistin. Neben ihren Familienangehörigen sollen auch enge Freunde wie Eva Longoria (49) und "ein oder zwei" der Spice Girls auf der Gästeliste stehen.

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

