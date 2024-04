Bald Hochzeit? Eminems Tochter Hailie Jade packt für JGA

Hailie Jade Mathers (28) hat in ihrem Partner Evan McClintock offenbar die große Liebe gefunden. Seit Februar des vergangenen Jahres sind die beiden glücklich verlobt. Nach einer üppigen Verlobungsparty vor einigen Monaten steht für die Tochter von Eminem (51) nun der Junggesellinnenabschied an. Mit ihren Followern auf Instagram will die Dekorateurin anscheinend ihr Glück teilen. Denn in einem Video zeigt sie ihren Fans Schritt für Schritt die Vorbereitungen für ihre Party-Reise. "Packt mit mir für meine Bachelorette-Party", verkündet sie strahlend. Die Podcasterin verrät zwar nicht das Ziel ihrer Reise – jedoch gibt der Inhalt ihres Koffers einige Hinweise: Bei der angehenden Braut dürfen offenbar Bikini, Sonnenbrille und Strandtasche im Gepäck nicht fehlen. Vielleicht geht die Reise also ans Meer?

Beim bevorstehenden Ausflug überlässt Hailie offenbar nichts dem Zufall. In dem Clip zeigt sich die 28-Jährige als äußerst strukturiert. "Als Erstes lege ich alle meine geplanten Outfits für die nächsten Tage aus, damit ich genau weiß, was in den Koffer muss", erklärt sie ihren Followern. Anschließend packt sie alles in passende Aufbewahrungsbeutel. Das Endergebnis kann sich sehen lassen: Ihren Fans präsentiert sie einen perfekt organisierten Koffer. Den Usern auf der Social-Media-Plattform imponiert die Beauty mit ihrem Organisationstalent. "Ich habe das Gefühl, dass du gerade die Art und Weise verändert hast, wie ich jemals wieder packen werde", schreibt ein Nutzer fasziniert.

Die Influencerin freut sich sichtlich auf die bevorstehende Hochzeit. Doch was sagt ihr Vater Eminem dazu? Der erfolgreiche Rapper hat dem jungen Paar anscheinend seinen Segen gegeben, wie Evan nun in Hailies Podcast "Just a Little Shady" verrät. Den Musiker um Erlaubnis zu fragen, war für ihren Verlobten jedoch eine große Überwindung. "Ich habe deinen Vater die Treppe heruntergehen sehen und dachte: 'Okay, ich muss es jetzt tun'", erinnert sich der Software-Entwickler.

Instagram / hailiejade Eminems Tochter Hailie Jade (r.) mit ihrem Freund

Getty Images Eminem mit seiner Tochter im Hintergrund

