Zwei Schädel-OPs: Wie steht es um Derek Houghs Frau Hayley?

Derek Hough (38) gibt ein Update zu seiner Frau. Hayley Erbert hatte im vergangenen Jahr einen schlimmen Autounfall und dadurch eine Kopfverletzung davongetragen. Durch ein geplatztes Blutgefäß entstand ein Schädelhämatom, sodass die Tänzerin direkt notoperiert werden musste. Doch es blieb nicht bei dem einen Eingriff: Hayley benötigte eine weitere OP, die sie jedoch gut überstanden hat. Wie geht es ihr jetzt, mehrere Wochen danach?

Derek verrät gegenüber Entertainment Tonight: "Sie schlägt sich großartig." Seine Liebste fühle sich von Tag zu Tag besser. "Es gibt immer noch ein paar Dinge, die wir in Ordnung bringen müssen, aber selbst jetzt, wenn ich mir anschaue, wo wir noch vor ein paar Monaten standen und wo sie jetzt ist, ist es ein Wunder", staunt der Dancing with the Stars-Profi. Hayley sei eine echte Kämpferin und sehr inspirierend für ihn: "Es ist einfach unglaublich, wie sie alles mit so viel Anmut und Stärke gemeistert hat. Das ist einfach ihre Art. Ich war wirklich voller Ehrfurcht vor ihr."

Hayleys Verletzung hat auch Derek zum Umdenken bewogen. "Was vor einem Monat passiert ist, war für mich lebensverändernd und hat mich daran erinnert, jeden Moment wirklich zu schätzen und auszukosten", hatte er im Januar in seiner Dankesrede bei den Emmy Awards betont.

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough, Tänzer

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough, 2023

Instagram / hayley.erbert Hayley Ebert und ihr Ehemann Derek Hough

