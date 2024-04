Ist Prinzessin Leonor von Spanien etwa glücklich verliebt?

Liegt bei Spaniens royalem Nachwuchs etwa Liebe in der Luft? Prinzessin Leonor (18) soll verliebt sein, wie die italienische Zeitung Gente berichtet. Aktuell soll die spanische Prinzessin sich in den USA befinden, um ihren Liebsten dort zu besuchen. Doch um wen handelt es sich bei dem vermeintlichen Freund? Gabriel Giacomelli soll der Glückliche sein. Leonor studierte von 2021 bis 2023 an dem UWC Atlantic College in Wales – hier sollen sich die beiden kennengelernt haben, führt das Blatt aus.

Gabriel wurde in São Paulo in Brasilien geboren, später zog er mit seiner Familie nach New York. Er soll der Sohn eines Millionärsehepaars sein und eine private Highschool in Brooklyn besucht haben, berichtet die Zeitschrift Bunte. Nach seinem Studium in Wales ging es für ihn zurück nach New York – Leonor absolviert aktuell ihre Ausbildung an der Militärakademie in Saragossa. Die beiden trennt dementsprechend eine große Entfernung. Jetzt soll die künftige Königin aber Zeit in New York bei ihrem Freund verbringen.

Gabriel wird nicht zum ersten Mal mit den spanischen Royals in Verbindung gebracht. Im Jahr 2022 begleitete der gebürtige Brasilianer die Königsfamilie auf ihrer Osterreise. Er traf hier auf König Felipe (56) und Königin Letizia (51), berichtete die Zeitschrift ¡Hola!. Bisher handelt es sich lediglich um Liebesspekulationen. Der spanische Palast äußerte sich noch nicht zu der angeblichen Beziehung von Leonor.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Leonor im Januar 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / MC Boti Prinzessin Leonor beim spanischen Nationalfeiertag, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass an den Liebesspekulationen von Prinzessin Leonor was dran ist? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Nein, das klingt alles sehr spekulativ... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de