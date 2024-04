So hat sich Victoria Beckhams Style über die Jahre verändert

Victoria Beckham (50) feiert am 17. April ihren 50. Geburtstag. Dass die Ehefrau von David Beckham (48) eine beachtliche Karriere bislang hingelegt hat, ist Fans nichts Neues. Von einer gefeierten Girl-Group-Sängerin zur hochgelobten Fashiondesignerin – Posh Spice lässt nichts aus. Auch in Sachen Mode hat sich so einiges getan, denn die 50-Jährige hat während ihrer krassen Laufbahn kaum einen Trend ausgelassen. Promiflash blickt für euch einmal auf Victorias Looks der vergangenen Jahrzehnte zurück. Und da hat sich wirklich so einiges getan!

Die Spice-Girls-Ära

Von 1994 an war die heute 50-Jährige Teil der Spice Girls. Vor allem in den frühen Anfängen der Band setzte Posh Spice auf knappe Kleiderund Lederoutfits. Mit Mel B. (48), Mel C. (50), Geri Halliwell (51) und Emma Bunton (48) überraschte sie oftmals auch in abgestimmten Looks – ob einheitliche Anzug-Kombi oder farblich passende Klamotten. Victoria konnte zu dieser Zeit aber auch ganz anders: So setzte die Beauty auch öfter auf krasse Signal-Farben wie Pink, Rot oder Gold.

Anfang der 2000er

Nachdem die Spice Girls 2000 getrennte Wege gegangen waren, probierte Victoria mehr und mehr an der Seite ihres Ehemannes David ihren Stil zu finden. Vor allem Frisuren-technisch hat sich in dieser Zeit auch einiges getan – von langen Extensions über einen blonden Bob bis hin zu einem Pixie-Cut war alles dabei. Aber auch in Sachen Farbe gab die Unternehmerin zu dieser Zeit Gas.

Die 2010er

Mit der Gründung ihres eigenen Labels Victoria Beckham hat sich der Stil der Designerin etwas verändert – seit etwa 2010 setzt die Mutter von vier Kindern vermehrt auf die Farbe Schwarz. Ob in einem eleganten Zweiteiler oder einem schlichten Kleid, die Musikerin ist seitdem sehr elegant unterwegs. Nur selten sehen Fans die Modeikone zu dieser Zeit auch in farbigen Outfits, wie beispielsweise 2015 bei den Glamour Women Of The Year Awards in New York City.

Ihr aktueller Stil

Heute folgt Posh Spice nicht nur den Trends – sie setzt sie auch! Besonders den Business Casual hat die 50-Jährige mittlerweile perfektioniert. Victoria zeigt sich immer öfter in eleganten Hosen, die sie mit leichten Blusen kombiniert. Auch privat trägt sie gern legere Kleidung. So sieht man das frühere Spice Girl auch gern mal eine Jeans mit einem lässigen Pullover.

