Für eine neue Rolle? Elyas M'Barek hat jetzt blonde Haare

Elyas M'Barek (41) hat eigentlich seit Jahren den gleichen Look. Der Frauenschwarm ist für seine braunen Locken und seinen Dreitagebart bekannt. Nun überrascht er seine Fans mit einer neuen Frisur: Der Fack ju Göhte-Darsteller ist jetzt blond! Die Veränderung zeigt er in seiner Instagram-Story. Darin können Fans sehen, wie er sich die Haare mit einer Blondierung bepinseln lässt. Außerdem hält ihm eine Frau eine Retro-Sonnenbrille hin, die seinen neuen Look vervollständigen soll. In einem weiteren Clip lächelt er mit seiner neuen, etwas zerzausten Mähne in die Kamera und schreibt dazu: "Das wird ein Spaß!"

Der gebürtige Münchner verrät in einem der Videos: "Mein neuer Film heißt 'Alter weißer Mann!'" Das klingt erst einmal nach einem Scherz, allerdings verlinkt er die Produktionsfirmen Leonine Studios und Wiedemann & Berg. Man könnte also vermuten, dass das Umstyling tatsächlich Teil von Elyas' nächster Rolle sein könnte. Allerdings hat ein berühmter Regisseur auch noch ein Wörtchen mitzureden: "Simon Verhoeven (51) meint, dass der alte weiße Mann nicht von mir gespielt wird", ergänzt der Schauspieler. Den Filmemacher kennt der Darsteller von ihrem gemeinsamen Projekt "Nightlife", das 2020 in die Kinos kam.

Ob die neue Frisur seiner Jessica gefällt? Die Frau des 41-Jährigen scheint das Umstyling mit Humor zu nehmen. Sie repostet das Video in ihrer Instagram-Story und fügt ein GIF der blonden Comicfigur Johnny Bravo hinzu. Die beiden Schauspieler heirateten im Sommer 2022 in einer privaten Zeremonie auf Ibiza. Laut Bild sollen nur rund 100 Gäste eingeladen gewesen sein. Das Model trug ein weißes Brautkleid und einen mit Schmuck besetzten Haarreif, während sich der "Türkisch für Anfänger"-Star in einem schlichten, hellgrauen Anzug präsentierte.

Instagram / elyas_mbarek Elyas M'Barek, Schauspieler

Getty Images Jessica und Elyas M'Barek

