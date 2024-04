Tanja Szewczenko teilt Einblicke in neues Zuhause in Dubai!

Im vergangenen Jahr hatte Tanja Szewczenko (46) verkündet, mit ihrer Familie nach Dubai auszuwandern. Auf ihrem Instagram-Account teilt die Schauspielerin nun private Eindrücke von ihrem neuen Zuhause. "Immer mehr wird unser Haus zu einem Zuhause! Die Außenanlage nimmt Form an und wir lieben es einfach. [...] Ich kann es nicht richtig erklären, aber dieses Haus war ziemlich schnell unser Haus", schreibt die 46-Jährige zu einigen Schnappschüssen, die ihre neue Luxus-Bleibe zeigen. Auch betont Tanja dabei, dass sie und ihre Familie sich in ihrer damaligen Heimat Köln nie so wohlgefühlt haben wie jetzt. "Bin nun auch auf die weitere Entwicklung in unserem jetzigen Haus gespannt. Draußen fehlen noch 'ne Menge Pflanzen, Licht in den Beeten und noch weitere Kleinigkeiten. Gehen wir es also an und verwandeln alles weiter in unsere kleine Wüstenoase", schreibt Tanja außerdem voller Vorfreude.

Nicht nur die ehemalige Eiskunstläuferin, sondern auch ihre Fans sind von ihrem neuen Zuhause begeistert. "Es ist in der Tat ein wunderschönes Traumhaus", "Ihr habt wirklich ein wunderschönes Zuhause geschaffen" oder "Das sieht schon so unglaublich schön aus", sind nur einige der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag. Außerdem freut sich ein User: "Ihr seid so eine wundervolle Familie und diese Villa passt perfekt zu euch! Bin total gespannt, was noch alles verändert wird! Bitte bleibt genauso, wie ihr seid!"

Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte die ehemalige Unter uns-Darstellerin verkündet, dass sie und ihre Liebsten auswandern werden. "Wir ziehen nicht nur innerhalb Deutschlands um […]. Für uns geht es nach Dubai", verriet Tanja in einem YouTube-Video. Sie und ihr Mann Norman Jeschke (45) sehen in ihrer neuen Heimat sowohl beruflich als auch privat zahlreiche Chancen, wie Tanja ebenfalls betonte: "Da ist ein riesiges Potenzial an Dingen, die man dort machen kann, die man sich einfach jetzt aufbauen kann." Zwei Monate später zog die fünfköpfige Familie dann schließlich nach Dubai.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenkos Zwillinge im April 2024

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko und Norman Jeschke mit ihren Kindern

