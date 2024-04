Roland Kaiser wird von seinen Kindern in Kapstadt überrascht

Seit einigen Monaten sind Roland Kaiser (71) und seine Frau Silvia schon auf großer Weltreise, von welcher der Schlagerstar sich ab und zu mit einem Foto bei seinen Fans meldet. Nun erreicht die Supporter des Sängers ein ganz besonderer Urlaubsgruß! "Wenn die Kinder einen plötzlich auf der Weltreise in Kapstadt überraschen", heißt der Text zu dem Post auf Instagram. Jan und Annalena Kaiser haben ihre Eltern in der Hauptstadt Südafrikas direkt am Schiffsterminal begrüßt, wie das Familienfoto und die dazugehörigen Videos zeigen. Die Überraschung muss groß gewesen sein, denn Roland schlägt beim Anblick seiner Kinder sogleich die Hände vors Gesicht und lacht mit roten Wangen.

Die Weltreise dient als nachgeholte Flitterwochen des Ehepaares. Denn als die beiden vor fast 30 Jahren geheiratet hatten, blieb für so etwas einfach keine Zeit. Nachdem das Luxusschiff Queen Victoria dann Anfang Januar in See gestochen war, meldete sich die Schlagerikone ab und zu aus den verschiedensten Ecken der Welt – darunter zum Beispiel aus Australien und Hongkong. Rolands Fans lieben die Updates. Unter den aktuellen Bildern kann man Dinge wie "Wie schön ist das denn? Genießt die gemeinsame Zeit!" und "Wie süß ist das denn?" lesen. Ein Fan kommentiert besonders ausgelassen: "Mir kommen die Tränen, wie sich Roland und Silvia über ihre Kinder gefreut haben! So schön, ich hatte Gänsehaut! Ihr seid die Besten."

Jan und Annalena sind nur zwei von Rolands drei leiblichen Kindern. Mit seiner ehemaligen Partnerin Anja Schüte (59) hat er ebenfalls einen Sohn. Auch Silvia brachte bereits einen Sohn mit in die Ehe, der den Musiker aber ebenfalls als Vater ansieht. Das erzählte er in der Sendung "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser" im Februar. Während sich das Schiff im Februar auf hoher See befand, feierten Roland und Silvia außerdem ihren 28. Hochzeitstag.

Anzeige Anzeige

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Frau Silvia, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Frau Silvia

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Roland und seine Silvia gerade auf Kreuzfahrt sind? Supersüß! Er hat sich wirklich eine Auszeit verdient! Na ja, in dem Alter hätte ich mich das wahrscheinlich nicht mehr getraut... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de