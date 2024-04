Das sagen Fans zu Valencias "Kampf der Realitystars"-Exit!

In der zweiten Folge von Kampf der Realitystars musste Valencia Stöhr (34) die Show verlassen. Im Netz sind die Fans teilweise geschockt, teilweise aber auch erleichtert. "Sie war so witzig. Schade, dass sie raus ist. Ich hätte gern mehr von ihr gesehen", "Schade, dass sie gehen musste. Mit ihr hätte es noch unterhaltsam werden können" oder "Ganz ehrlich? Sie war und ist mega-unterhaltsam. Ich finde es schade, dass sie raus ist", kommentierten ein paar traurige Fans bei Instagram. Andere wiederum freuen sich, dass sie nicht mehr dabei ist...

"Ich bin froh, dass sie raus ist", "Ein Glück, dass sie endlich raus ist. Sie war nervig ohne Ende" oder "Unangenehme Person. Ich bin nicht enttäuscht, dass sie gehen musste", schreiben einige Follower, die offenbar kein Fan des Reality-Sternchens sind. Valencia hingegen konnte ihren Exit nicht ganz nachvollziehen. "Ich wünsche euch viel Spaß in eurer Sendung – ohne mich. Das wird dann wahrscheinlich sehr langweilig", tönte sie den verbliebenen "Kampf der Realitystars"-Kandidaten entgegen.

Valencias Traum vom Sieg ist damit also geplatzt. Dabei hatte sie das Format als ihr großes Comeback im TV-Business gesehen. "'Kampf der Realitystars' ist meine erste große Show nach elf Jahren. Ich habe mich 2012 zurückgezogen und jetzt dachte ich, es ist mal wieder an der Zeit. Natürlich brauche ich auch das Geld", erklärte die Influencerin gegenüber RTL2. Aktuelle finanziere ihr nämlich niemand ihr Leben: "Ich nehme das Geld also gern mit. Und wenn dabei noch ein Typ rumspringt, wäre das doch super."

RTL II Valencia Vintage bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / valenciastohr Valencia Vintage, Realitystar

