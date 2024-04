Fans kritisieren Kristin Cavallaris Beziehung zu Mark Estes

Seit einigen Monaten geht Kristin Cavallari (37) mit dem 13 Jahre jüngeren Mark Estes durchs Leben. Wie verliebt sie sind, machte TV-Bekanntheit erst kürzlich wieder einmal auf ihrem Instagram-Account deutlich: So postete sie einen niedlichen Schnappschuss mit ihrem Liebsten. Doch statt sich für Kristin zu freuen, hagelt es in den Kommentaren Kritik. "Holst du ihn morgen aus dem Kindergarten ab?", fragt ein User sarkastisch, während ein weiterer wettert: "In ihrem Alter sollte sie besser wissen, was sie tut. Er ist viel zu jung für sie. Das ist krank." Andere User gehen sogar so weit und behaupten, dass Kristin Mark für die Beziehung mit ihr bezahlen würde.

Kristin machen die negativen Stimmen aber nichts aus, wie sie wenig später auf ihrem Social-Media-Account in einer Story betont. "Die Meinung der anderen hat eigentlich nichts mit mir zu tun. [...] Wenn ich sehe, wie sich alle so aufregen, muss ich lachen", macht die Blondine deutlich. Und auch ihrem Liebsten kann die Kritik nichts anhaben. "Sie macht mich glücklich, ich mache sie glücklich. Das ist das Wichtigste, also mache ich mir ehrlich gesagt nicht allzu viele Gedanken über die Kritiker", erklärte Mark in einem vergangenen Interview mit E!.

Auch ein Insider betonte gegenüber Daily Mail, dass es den beiden sehr ernst mit ihrer Beziehung ist. "Mark würde einen heißen Ehemann abgeben und ob es bald so weit kommt, haben sie natürlich besprochen", erklärte die Quelle im Gespräch und fügt dem hinzu: "Kein Paar geht eine ernsthafte Beziehung ein, ohne über die Möglichkeit der Ewigkeit zu sprechen. Sie wollen beide für immer." Für Kristin und Mark spielt das Alter keine Rolle.

Instagram / markestes_1 Kristin Cavallari und Mark Estes, 2024

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und Mark Estes, 2024

