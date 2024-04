Nicolas Nizou wagt zweite Runde bei Fame Fighting Challenger

Ein weiterer Realitystar will sich im Ring beweisen. In wenigen Wochen treten insgesamt 16 Promis bei Fame Fighting Challenger an, um sich einen Platz für das Haupt-Boxevent im November zu sichern. So langsam füllt sich die Kandidatenliste, ein paar Namen fehlen jedoch noch. Auf dem offiziellen Instagram-Profil des Events wird nun ein weiterer Kandidat angekündigt: "Nicolas Nizou aus Saarbrücken, bekannt aus Love Island, kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach", heißt es.

Nico ist nicht zum ersten Mal dabei – bereits im vergangenen Jahr versuchte er sich im Fame-Fighting-Ring und trat gegen Kevin Njie (28) an, verlor jedoch. Jetzt will er sich erneut beweisen und scheint auch schon ziemlich motiviert zu sein! "Habt ihr mich vermisst? [...] Ich gebe euch die Garantie: Es wird Blut fließen", tönt er siegessicher im Netz. Gegen wen das Reality-TV-Sternchen dieses Mal antreten wird, ist bisher aber noch nicht bekannt.

Neben Nico sind noch einige weitere spannende Stars aus Reality-Formaten dabei. So werden unter anderem Jakub Merlan-Jarecki (28), Gloria Glumac (31), Bocc Öz und Giuliano Hediger ihr Boxtalent unter Beweis stellen. Bei den Frauen sind es Lena Schiwiora (27), Jessi Accit und Sima Milena. Eigentlich war auch Leon Legat angekündigt, doch wegen seines Vaters Thorsten (55) musste er seine Teilnahme absagen. "Haltet euch gut fest. Jeder hat eine Vergangenheit. Mein eigener Vater meinte zu Eugen, [dass er in] meiner Vergangenheit rumwühlen soll. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr dabei. Thorsten Legat, wie er leibt und lebt", erklärte Leon am Donnerstagabend im Netz.

Instagram / nizou.loco Nico, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Instagram / leonlegatofficial Leon Legat mit seinem Vater Thorsten, März 2023

