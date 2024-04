Peinlich: Jason Kelce verliert Super-Bowl-Ring im Essen!

Jason Kelce (36) konnte in seiner langen Karriere als Footballspieler bereits den einen oder anderen Erfolg verbuchen. Gemeinsam mit den Philadelphia Eagles konnte er im Jahr 2018 dann sogar den wohl wichtigsten Gewinn der NFL einheimsen – den Super Bowl. Als Erinnerung an diesen Meilenstein bekam der Center einen der begehrten Ringe. Umso unangenehmer ist ein Detail, welches der Bruder von Travis Kelce (34) nun in seinem "New Heights"-Podcast ausplaudert. "Es gab einen unglücklichen Zwischenfall", beginnt er und fährt fort: "Es gab dieses Spiel, weil ich ständig meinen Super-Bowl-Ring verliere. [...] Aber diesmal habe ich [ihn] zu Recht verloren."

Bei dem besagten Spiel habe es sich um ein Event im Rahmen der ersten alljährlichen "Lombaby Games" gehandelt, bei dem Jason und das ständige Verlieren seines Schmuckstücks aufs Korn genommen wurden. Ziel war es, den Ring, welcher in einem Gegenstand innerhalb eines mit Chili gefüllten Pools versteckt war, wiederzufinden. Allerdings ging das wohl nach hinten los – obwohl nach der Veranstaltung noch fleißig mithilfe eines Metalldetektors nach diesem gesucht worden sein soll. "Sie konnten ihn nicht finden", berichtet der Eagles-Star weiter und fügt hinzu: "Das ganze Zeug wurde weggeworfen, also denke ich, [...] dass mein Super-Bowl-Ring jetzt auf einer Mülldeponie liegt."

Obwohl der 36-Jährige auf eine fulminante Sportkarriere voller persönlicher Erfolge zurückblicken kann, verkündete er erst im vergangenen Monat sein offizielles NFL-Ende. Im Rahmen einer damaligen Pressekonferenz gab Jason in einer emotionalen Rede seinen Rücktritt bekannt – und verdrückte dabei auch einige Tränen. "Jetzt verkünde ich, dass ich meine NFL-Karriere beende", ließ er die Anwesenden, darunter auch seine Familie und engsten Freunde, wissen.

