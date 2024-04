Prinz Harry und Meghan bringen beim Polo Glanz aus Hollywood

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) besuchten vor wenigen Tagen das Charity-Poloturnier Royal Salute Polo Challenge. Und ihr Auftritt wird von Experten jetzt hochgelobt. Die Historikerin Dr. Tessa Dunlop bewertet das Erscheinungsbild des royalen Paares als einen echten Hingucker – sie nutzten die Gelegenheit, um ihrem königlichen Status den kalifornischen Glanz zu verleihen. "Ist das ein Roman von Jill Cooper? Oder doch ein Hollywoodfilm? Nein, es sind die Sussexes, die auf die einzige Art und Weise, wie es die amerikanischen Royals können, für ein echtes Drama sorgen", schwärmt Tessa laut OK! in einem Interview. Vor allem an der gekonnten Körpersprache des Paares erkenne man, wie sauber dieser Auftritt geplant sei: "Die Choreografie war exquisit, und wir alle wissen, warum: Meghan hatte das Sagen."

Meghan sei eine Frau, die sich vor und hinter der Kamera wohlfühle, meint Tessa. Auch die neuen Netflix-Projekte sehe sie als vielversprechend, denn hier beweisen die beiden ebenfalls Stil. "Neinsager stöhnten über Meghans anmaßenden Stil. Aber nicht Netflix, das gerade eine Reihe neuer Produktionen mit Archewell Productions unterzeichnet hat, darunter eine, die sich auf Polo konzentriert – den Sport der Könige", schwärmt die Expertin und sieht für das Ehepaar eine glänzende Zukunft: "In der Welt von Harry und Meghan ist mit einem Handgriff alles möglich. Ungeachtet der unvermeidlichen Seitenhiebe zeigten sich die Sussexes am Wochenende in glänzender Form."

Andere sehen die Serien von Harry und Meghan allerdings nicht ganz so vielversprechend. Der PR-Experte Ryan McCormick befürchtete im Interview mit The Mirror, dass vor allem Harrys Polo-Serie floppen könnte: "Polo ist in den USA ein großes Ding, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Harrys Show Erfolg haben wird, wenn sie nicht bahnbrechend ist. Wenn beide Programme floppen, wäre das ein erheblicher Rückschlag für das Duo." Meghans Idee, eine Serie über Lifestyle und Rezepte zu machen, könne hingegen in den USA ankommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan mit seinem Polo-Team in Florida 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei der Royal Salute Polo Challenge im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie fandet ihr Harry und Meghans Auftritt? Na ja, so glänzend fand ich das jetzt nicht. Toll, sie haben wirklich gestrahlt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de