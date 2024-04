War "Kampf der Realitystars"-Elsa etwa gar nicht vergeben?

Jetzt meldet sich Elsa Latifaj auch zu ihrer angeblichen TV-Trennung und wirft noch mal alles um: War sie während Kampf der Realitystars etwa gar nicht in einer Beziehung? Während der Sendung betonte sie mehrmals, vergeben zu sein. Und trotzdem ging sie mit Mitkandidat Calvin Kleinen (32) auf Tuchfühlung. Also entschloss sie im Interview, mit ihrem Partner Schluss zu machen. Auf Instagram meint sie nun aber: "Ich war gar nicht in einer Beziehung. Ich war in einer Kennenlernphase und es sollte eigentlich mehr werden. Aber ich habe einen großen Fehler gemacht. Somit habe ich in der Show gesagt, dass ich einen Freund habe, obwohl ich nicht in einer Beziehung war."

So gibt sie auch Einblicke, wie es nach den Dreharbeiten mit dem unbekannten Mann weiter gegangen ist: "Ich kam zurück und habe ihm gesagt, dass ich Scheiße gebaut habe. Für ihn war klar, dass er nichts mehr mit mir zu tun haben will." Auch jetzt ist sie noch Single. Somit scheint auch aus ihr und Calvin nichts geworden zu sein. Dabei hatte er sich doch so gefreut, dass Elsa mit ihrem Boy zu Hause Schluss gemacht hat.

"Ich finde das gut und respektvoll, das spielt mir auch in die Karten, klar", lächelte er noch verschmitzt in der Show. Der "Pasha"-Sänger ist nicht der erste prominente Mann, mit dem Elsa anbandelte. Nach ihrem Germany's Next Topmodel-Auftritt ging sie mit Gina-Lisa Lohfink (37) zu Forsthaus Rampensau und startete dort ihre Reality-TV-Karriere. In dem Format traf sie auch auf Kevin Platzer (25), aka Flocke. Sie verstanden sich gut und es kam zu einer kurzen Beziehung.

RTLZWEI Collage: Elsa Latifaj und Calvin Kleinen bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / elsa_latifaj_98 Elsa Latifaj, Influencerin

