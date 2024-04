Feiert Taylor Swift mit Travis Comeback bei der Met Gala?

In wenigen Wochen ist es wieder so weit: Jedes Jahr findet am ersten Montag im Mai das Highlight der Fashion-Welt statt – die Met Gala. Die Fans hoffen, dass Taylor Swift (34) und ihr Freund Travis Kelce (34) dem modischen Event beiwohnen werden – immerhin stand TayTay seit 2016 nicht mehr auf dem roten Teppich der Met Gala. Doch wie unter anderem OK Magazine jetzt berichtet, werden die Sängerin und der Footballspieler auf dem Red Carpet ihre Extravaganz in Sachen Mode nicht unter Beweis stellen: Grund dafür soll Taylors aktuelle "The Eras"-Tour sein – wenige Tage nach der Gala startet ihre Tournee durch Europa nämlich in der französischen Hauptstadt Paris.

Wie The US Sun zuvor berichtete, hatte die Initiatorin Anna Wintour (74) die Turteltauben bereits auf die Gästeliste gesetzt – Taylor und Travis wollen jedoch ihre Zweisamkeit genießen, bevor die 34-Jährige durch ihre Welttournee wieder stark eingebunden ist. "Sie lieben es, einfach nur zu entspannen, Zeit miteinander zu verbringen und in Taylors Haus zu sein, nur um das Zusammensein und ihre wohlverdiente Auszeit zu genießen", so eine Quelle. Hinzukommt, dass die "Lover"-Interpretin und der NFL-Star keine Aufmerksamkeit erregen wollen und "einfach in ihrer Blase leben".

Taylor und Travis sind bereits seit einigen Monaten ein Paar. Angeblich wollen sie sogar den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen, wie ein Informant gegenüber Us Weekly verriet: Laut ihm wollen die Popikone und der mehrfache Super Bowl-Gewinner zusammenziehen! So planen die beiden, während der NFL-Saison in Travis' Haus in Kansas City zu wohnen und in der Off-Saison zwischen Taylors Häusern in Los Angeles und New York City zu pendeln. Hochzeitspläne sollen die beiden aber noch nicht haben, wie der Insider ergänzt: "Sie haben so viel Spaß zusammen und genießen die Dinge so wie sie sind, also gibt es keine Eile [sich zu verloben]. Sie liebt es, wie bodenständig Travis ist, und es ist eine sehr gesunde Beziehung. Die Dinge sind sehr ernst."

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

