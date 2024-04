Georgina Fleurs Mutter packt aus: So kam es zum Familienzoff

Georgina Fleur (34) steht mit ihrer Mutter auf Kriegsfuß. Aber was genau vorgefallen ist, war bisher nicht ganz klar. Doch ihre Mutter Gerti Bülowius hält sich jetzt offenbar nicht mehr zurück. In Sam Dylan (33) und Tanja Tischewitschs (34) Podcast "Royal Spice" packt sie jetzt aus und erklärt, wie sie mit ihrer Tochter aneinandergeriet. Vor allem, dass Gerti immer wieder plädiere, Georgina möge besser auf das Wohl ihrer Enkelin achten, sei ein Auslöser gewesen. Der Realitystar solle daraufhin aus dem Nichts einen Cut gemacht haben. "Dann hat sie [...] geschrieben: 'Also, deine Negativität, die kann ich überhaupt nicht ertragen. Ich blockiere dich jetzt wieder'", offenbart Gerti.

Doch damit nicht genug! Georgina habe ihre Mutter danach mit einer Aussage konfrontiert, die die Situation endgültig zum Eskalieren brachte: "Dann hat sie etwas geschrieben, was wirklich unangenehm war – vom Sinn her: 'Ich bin ja nur eine so gute Mutter geworden, weil du so eine schlechte Mutter warst.' [...] Jedenfalls habe ich gedacht: 'So, jetzt ist Krieg, kannst du haben'." Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin soll jeden Kontakt abgebrochen haben. Sie habe ihrer Mutter untersagt, sie und die Kleine in Dubai zu besuchen. Auch Geschenke seien ohne einen Kommentar zurückgeschickt worden.

Schon vor wenigen Tagen hatte Georgina bei Instagram angedeutet, dass die Identität ihrer kleinen Tochter gegen ihren Willen enthüllt worden war. Sie schien sich auf den Account ihrer Mutter zu beziehen, auf dem das Gesicht der Kleinen zu sehen ist. Eigentlich hält die 34-Jährige sowohl den Namen als auch das Gesicht ihres Mädchens aus der Öffentlichkeit raus. "Leider wurde mein Vertrauen missbraucht und gegen meinen Willen wurden die Fotos und Videos veröffentlicht. [...] Die Identität meiner Tochter zu schützen, hatte und hat für mich immer oberste Priorität. Auch wenn diese missachtet wurde, bitte ich euch, die Profile zu melden und die Fotos nicht zu verbreiten", hatte sie geschrieben.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Januar 2024

