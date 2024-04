Rihanna enthüllt ihr exklusives Modegeheimnis für ihre Kids!

Auch die Fashionqueen Rihanna (36) ist manchmal planlos. Die Sängerin ist nun Mama von den zwei kleinen Jungs RZA (1) und Riot. Obwohl Rihanna seit mehreren Jahren für ihren Modestil bekannt ist, gibt sie offen zu, manchmal nicht zu wissen, wie sie ihre Kinder einkleiden soll. "Ich stelle mir immer vor, ein Mädchen zu kleiden. Das tun wir als Frauen – wir stellen uns vor, wie wir ihnen diese süßen kleinen Sachen anziehen können", erzählt die "Umbrella"-Interpretin in einem Interview mit Entertainment Tonight. "Aber dann bekommt man Söhne […] und ich dachte mir: 'Ich habe den besten Hack – ihren Vater!'", gibt Rihanna zu.

Kein Wunder, dass ihr Partner ASAP Rocky (35) ihre Inspiration ist – in der Vergangenheit gab sie sogar zu, sich neben ihrem Mann oft modisch unterlegen zu fühlen. Trotzdem ist sie ihrem Liebsten in Sachen Fashion und Design immer noch weit voraus: Rihanna ist schließlich nicht nur durch ihre Musik bekannt, sondern auch für ihr Unternehmen Fenty. Seit 2017 stellt sie erfolgreiche Beauty-Produkte her und erweiterte ihre Marke auf Lingerie. Jetzt kooperiert sie zusammen mit Puma und designt Kinderschuhe. "Es macht wirklich Spaß, und es ist niedlich zu sehen, wie meine Kinder Sachen tragen, die ich gemacht und entworfen habe. Es ist wirklich unglaublich", erzählt die Unternehmerin auf dem Event für Puma x Fenty in London stolz.

Für das nächste Musikalbum werden ihre Kinder aber nicht nur einen stylishen, sondern auch einen musikalischen Auftritt hinlegen. Die Selfmade-Millionärin spielt mit dem Gedanken, dass ihre Söhne möglicherweise als Feature erscheinen könnten. "Natürlich liegt es an ihnen, aber ich habe schon ein paar Dinge, aus denen ich Musikhits machen könnte", gab Rihanna preis. Die Fenty-Schöpferin bestätigte sogar, dass das Bildmaterial, aber noch nicht die Songs, für ihr kommendes Album schon fertig wären. Wie genau das Material aussehe, wollte die Künstlerin jedoch noch nicht verraten. "Dann würde ich ja meine eigene Platte verpfeifen!", witzelte Riri mit der Moderatorin Rachel Smith.

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Getty Images Rihanna, Oscar-Auftritt 2023

