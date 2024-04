So schwer war Suchtzeit für "Love Island"-Star Jack Fincham

Jack Fincham hatte jahrelang mit schweren Suchtproblemen zu kämpfen. Im Interview mit Amber O'Donnell auf der Crypto Fight Week spricht der Ex-Teilnehmer von der britischen Love Island-Ausgabe über diese schwere Zeit. Unter anderem erzählt er, dass er am Tiefpunkt seiner Sucht für eine Woche lang nach Dubai verschwand. "Ich trank und kümmerte mich um niemanden außer mir. Es ist nicht so, dass ich eine egoistische Person bin, es ist nur, dass ich keinen Respekt vor mir hatte", lässt er laut The Sun Revue passieren.

Der Gedanke an diese dunkle Zeit mache Jack heute noch sehr emotional. Mittlerweile ist der TV-Star wieder clean. Seine neu gewonnene Energie wolle er nun dafür nutzen, um seiner großen Leidenschaft, dem Boxen nachzugehen: "Es ist das einzige, was mir hilft – in einem Fitnessstudio zu sein. All diese Leute wollen dich nur als die beste Version von sich selbst sehen, es ist eine gesunde Umgebung, in der man sein kann." Den Sport verfolgt Jack bereits seit seiner Jugend. Auch während seiner Suchtzeit boxte der 27-Jährige, hatte sogar einen Profivertrag.

Aktuell scheint es bei Jack sehr gut zu laufen. Auch in Sachen Liebe scheint der Reality-TV-Star glücklich zu sein. Vor einiger Zeit wurde bereits spekuliert, dass Jack und seine Ex-Freundin Chloe Brockett wieder ein Paar sein soll. Diese Gerüchte schien Chloe vor Kurzem zu bestätigen. Auf Instagram teilte sie ein süßes Kuschelfoto von sich und ihrem Ex. Dazu schrieb sie: "Ich liebe dich so sehr, Jack!"

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham, Realitystar

Instagram / chloebrockett Jack Fincham und Chloe Brockett, Reality-TV-Stars

