Damit offiziell? Chloe Brockett macht Jack Liebesgeständnis!

Chloe Brockett und ihr Ex Jack Fincham sind offenbar wieder ein Paar! Das deutet die Influencerin aktuell in ihrer Story auf Instagram an, in der sie mit ihren Fans einen verdächtigen Schnappschuss teilt. Auf diesem sind der UK-Love Island-Star und die The Only Way is Essex-Bekanntheit zu sehen, die miteinander im Bett kuscheln. Außerdem gibt die Beauty ihrem Schatz einen liebevollen Kuss auf die Stirn und kommentiert das Foto mit den eindeutigen Worten: "Ich liebe dich so sehr, Jack!"

Bereits seit einigen Tagen kursierten einige Gerüchte, dass die zwei Reality-TV-Bekanntheiten wieder miteinander anbandeln: Die 23-Jährige veröffentlichte nämlich mehrere Bilder auf der Social-Media-Plattform, die sie gemeinsam mit Jack zeigten – und auch dieser meldete sich mit einigen roten Herzchen in der Kommentarspalte ihrer Beiträge. Erst Anfang März behauptete Chloe hingegen noch in einer Fragerunde auf dem Portal, dass sie in keiner Beziehung sei und schrieb: "Ich könnte nicht mehr Single sein, selbst wenn ich es versuchen würde!" Dies habe sich allem Anschein nach bereits wieder geändert!

Dass die Schauspielerin und ihr Hottie ein Liebes-Comeback feiern, ist übrigens nicht das erste Mal: Bereits seit einigen Jahren führen die zwei offenbar eine On-off-Beziehung. Nachdem Jack mit seiner damaligen Freundin Dani Dyer (27) die britische Version von "Love Island" gewonnen hatte, endete die Beziehung der beiden knapp ein Jahr später. Danach kreuzten sich die Wege von Chloe und dem Beau erstmals. Trotz mehrfacher Aufs und Abs fanden beide bisher jedoch stets wieder zueinander.

Instagram / chloebrockett Jack Fincham und Chloe Brockett, Reality-TV-Stars

Instagram / chloebrockett Jack Fincham und Chloe Brockett im März 2023

