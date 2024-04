Untenrum frei: Jason Kelce will keine Unterwäsche tragen!

Für die meisten Menschen ist es selbstverständlich, Unterwäsche zu tragen – Jason Kelce (36) ist da anderer Meinung. "Ich trage keine Unterwäsche, und ich trage keine Unterwäsche wegen des Komforts", äußerte er am 17. April. 2024 in der neuesten Folge des Podcasts "New Heights", den er zusammen mit seinem Bruder Travis Kelce (34) führt. Die beiden NFL-Stars kamen zufällig auf das Thema zu sprechen, nachdem sie sich über ihre Sponsoren unterhalten hatten.

"Der Grund, warum ich keine Unterwäsche trage, ist, dass ich es für unnötig und problematisch für die Freiheit halte, die meine Jungs gerne genießen", begründete er seine Meinung mit Anspielung auf seine Genitalien. Er glaube nicht, dass sich daran etwas ändern würde. Aber es gäbe eine Ausnahme: Beim Training greife er zu Kompressionsshorts. Diese würden alles zusammenhalten, wenn es beim Sport zur Reibung kommen sollte. Ansonsten sei er frei wie ein Vogel.

Im Podcast sprachen sie auch über die Reise zum Coachella von Travis und seiner Freundin Taylor Swift (34) am vergangenen Wochenende. Dort machte die Sängerin gute Werbung für den Podcast der beiden Sportler: Ihr Outfit krönte die Beauty mit einer Kappe aus dem Merchandise-Shop von "New Heights". Und tatsächlich: Die Kopfbedeckung war schnell ausverkauft. "Grün ist eine gute Farbe", grinste Travis.

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

ActionPress / SIPA USA / USA TODAY Network Taylor Swift und Travis Kelce auf dem Coachella 2024

