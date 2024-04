Wird es dieses Jahr deutsches Champions-League-Finale geben?

Wird es nach elf Jahren wieder ein deutsches Endspiel geben? 2013 kam es zu einem unvergesslichen Match im Champions-League-Finale. Am 25. Mai spielten der FC Bayern München und sein Erzrivale Borussia Dortmund im Wembley-Stadion um den heiß begehrten Fußballpokal. Es war das erste Mal, dass zwei deutsche Mannschaften im Finale der Champions League aufeinandertrafen. Nun scheint es, als könnte sich dieses Märchen wiederholen: Die Borussen besiegten am Dienstag Atlético Madrid im Viertelfinale – die Bayern dagegen schlugen Arsenal und sind somit ebenfalls für das Halbfinale qualifiziert.

Die Mannschaft von Edin Terzić besiegte den spanischen Klub mit einem eindeutigen 4:2 im heimischen Signal Iduna Park. Die Bayern siegten in der Allianz Arena gegen den englischen Spitzenverein. Das Finale ist für beide Teams somit in greifbarer Nähe: Dortmund muss am 1. Mai gegen Paris Saint-Germain ran, der FCB muss einen Tag zuvor Real Madrid besiegen. Eins ist jedenfalls sicher: Fans wünschen sich eine Wiederholung des legendären Finalspiels von 2013. "Bayern gegen BVB wieder in Wembley", heißt es unter einem Instagram-Beitrag. "Ich würde ein Dortmund-Bayern-Finale wie 2013 in Wembley lieben. Sehr unwahrscheinlich, aber erstaunlich, falls es passieren sollte", kommentiert ein anderer User.

Damals wurden die Borussen von Trainer Jürgen Klopp (56) angeführt – doch für den Sieg reichte es nicht. Es war dennoch ein Spiel auf Augenhöhe: Die erste Halbzeit ging 0:0 aus – in der zweiten Hälfte ging es dann weiter zur Sache. Mario Mandžukić (37) schoss in der 60. Minute das erste Tor für die Bayern, acht Minuten später kam es zu einem Elfmeter für die Schwarzgelben: Ilkay Gündogan (33) verwandelte den Elfer und es kam zum Gleichstand. Doch in der 89. Minute – kurz vor Ende der regulären Spielzeit – schoss Arjen Robben (40) den deutschen Rekordmeister zum Sieger der Champions League.

Getty Images Die Spieler des BVB nach ihrem Sieg gegen Atlético Madrid , April 2024

Getty Images FC Bayern beim Champions-League-Sieg gegen Borussia Dortmund, Mai 2013

