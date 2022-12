Zwei Jahre verlobt: Bethenny Frankel plant keine Hochzeit

Bethenny Frankel (52) genießt einfach den Moment. Der Real Housewives of New York City-Star lernte Paul Bernon im Jahr 2018 über eine Dating-App kennen. Zwischen den beiden funkte es so sehr, dass sie sich drei Jahre später sogar verlobten. Bis heute hat die TV-Bekanntheit allerdings noch kein Wort über eine Hochzeit verloren – jetzt stellte sich auch heraus, warum: Bethenny fehlt momentan die Motivation, eine Hochzeit zu planen.

Die Brünette war bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen" zu Gast. Dort sprach der Moderator Andy Cohen (54) sie auf das Thema Heirat an. "Ich weiß nicht, wann wir heiraten werden", gab die 52-Jährige zu und begründete: "Ich bin glücklich in einer Partnerschaft und ich liebe ihn so sehr, aber ich möchte momentan keine Hochzeit planen." Auch wenn irgendwann ein Termin feststehen werde, wolle sie so oder so keine große und extravagante Feier ausrichten.

Bis dahin muss erst einmal der Verlobungsring an Bethennys Finger reichen – denn der hatte es preislich auch echt in sich, wie Daily Mail berichtet hatte. Rund 2,6 Millionen Euro soll der auffällig große Klunker gekostet haben. Ob man das überhaupt noch mit einem Hochzeitsring toppen kann?

Getty Images Paul Bernon und Bethenny Frankel bei den MTV Movie & TV Awards 2022

Getty Images Bethenny Frankel, TV-Persönlichkeit

MEGA Bethenny Frankel mit ihrem Verlobungsring

