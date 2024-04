Wollte Joe Alwyn die Beziehung mit Taylor Swift verstecken?

Taylor Swifts (34) neues Album rückt ihre Ex-Beziehung mit Joe Alwyn (33) einmal mehr ins Rampenlicht. Der Brite deaktivierte nach der Veröffentlichung schon die Kommentarfunktion auf seinem Instagram-Profil. Eine Quelle verrät gegenüber People nun, dass dem Schauspieler die Aufmerksamkeit missfalle. Er und die "Shake It Off"-Interpretin dateten über sechs Jahre, allerdings traten sie selten zusammen in der Öffentlichkeit auf. Laut dem Insider sei das der Wunsch des "The Favourite"-Darstellers gewesen. Er habe versucht, das Ganze so vertraulich wie möglich zu behandeln. Selbst seine Freunde sollen von der Beziehung überrascht gewesen sein. "Er wollte nie in irgendeiner Weise damit angeben", berichtet der Insider. Stattdessen habe er die Romanze als "seine ganz persönliche Angelegenheit" angesehen.

Besonders die Songs "So Long, London" und "Fortnight" sollen von dem Liebes-Aus zwischen Taylor und Joe handeln. Außerdem bezeichnet die Sängerin in dem Lied "Fresh Out The Slammer" eine langjährige Beziehung als einen "Knast". "Ein weiterer Sommer in Deckung. [...] Wir schweigen beim Abendessen, denn er war in seinen Träumen mit ihr zusammen", singt sie auf dem siebten Track des Albums. Auf Instagram kommentiert ein Swiftie deshalb unter einem Foto des Ex-Pärchens: "Immer, wenn Männer eine Beziehung persönlich oder privat halten wollen, ist das eine Red Flag!" Ein anderer User findet sein Verhalten verständlich. Der Schauspieler zeige damit nur, dass er menschlich sei.

Neben Joe befindet sich momentan noch ein anderer Mann im Kreuzfeuer der Swifties: Matty Healy (35), der Frontmann der Band The 1975, soll die Inspiration für mehrere Songs auf dem Album "The Tortured Poets Department" sein. Der Musiker scheint damit aber weniger Probleme zu haben als Joe. Seine Tante verriet gegenüber Daily Mail: "Nichts überrascht ihn mehr. [...] Ich glaube nicht, dass es ein Schock für ihn war. Er ist sehr glücklich in seiner neuen Beziehung, also bin ich sicher, dass er sich darauf konzentrieren wird."

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn

Anzeige Anzeige

Getty Images Matty Healy, The-1975-Frontmann

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Joes Sicht auf die Beziehung? Total verständlich. Sein Privatleben sollte privat bleiben dürfen. Schwierig. Er scheint Taylor damit wirklich verletzt zu haben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de